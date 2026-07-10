Karolina Gilon zaręczona. Nie wiedziała, że ukochany poprosi ją o rękę, wszystko się nagrało!

Karolina Gilon powiedziała "tak"! Bajkowe zaręczyny? Sami oceńcie

Karolina Gilon pochwaliła się w mediach społecznościowych, że jest zaręczona! Prezenterka pokazała nagranie z romantycznych oświadczyn, na którym nie kryła szoku i ogromnych emocji. Na jej dłoni (nieco zakrwawionej, bo, jak wyznała, wcześniej spadła ze schodów) pojawił się pierścionek, a pod publikacją z zaskakujących zaręczyn natychmiast posypały się tysiące gratulacji od internautów i znajomych z show-biznesu.

Oooo, gratulacje - napisała Marcelina Zawadzka, a Małgorzata Tomaszewska, Hanna Żudziewicz i Ada Fijał się dołączyły.

Aleksandra Żuraw wyznała, że bardzo się wzruszyła, a Gilon dodała w komentarzach:

I ten Matiego śmiech ze stresu, kocham najmocniej.

Na wideo Gilon zaskoczona oświadczynami mówi: "O nieeee", ale ostatecznie gwiazda zgodziła się wyjść za Mateusza, z którym jest od 2024 r.

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Co ciekawe, kilka miesięcy temu Karolina z humorem ponaglała ukochanego, by w końcu zrobił ten ważny krok.

Widzisz na moim palcu pierścionek z diamentem? No nie ma, właśnie, do roboty Mati k...a, ja wiecznie żyć nie będę. Mam jeszcze takie ładne, niestare dłonie - mówiła gwiazda w podcaście "Call Me Mommy" na początku tego roku.

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Kto będzie mężem Karoliny Gilon?

Partnerem Karoliny jest Mateusz Świerczyński, którego widzowie poznali dzięki programowi "Love Island". To właśnie tam ich drogi się przecięły. Choć początkowo niewielu wierzyło, że ich relacja przetrwa próbę czasu, zakochani udowodnili, że są świetnie dobraną parą. W lutym 2025 roku na świecie pojawił się ich syn Franciszek, który całkowicie odmienił ich codzienność. Oboje wielokrotnie podkreślali, że rodzina jest dziś dla nich najważniejsza.

Na tym jednak nie koniec wielkich zmian. Karolina i Mateusz podjęli niedawno odważną decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Choć byli o krok od zakupu mieszkania w Hiszpanii, ostatecznie zrezygnowali z tej inwestycji. Zamiast tego kupili działkę w Polsce i zamierzają wybudować dom w otoczeniu lasu. Jak tłumaczyła prezenterka, chcą, aby Franek dorastał blisko dziadków, w polskiej kulturze i języku. Wiedzą, że przed nimi mnóstwo pracy, ale są przekonani, że właśnie tam stworzą swój wymarzony rodzinny azyl.

Gratulujemy wejścia na kolejny etap związku. Teraz wszyscy czekają na ślub!

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