Renata Dancewicz nie zapłaciła rachunku w restauracji i uciekła! Kto by się spodziewał?

Co za wyznanie Renaty Dancewicz! Wyszła z restauracji bez płacenia. "Zrobiłam to dla sportu"

Takiego wyznania chyba nikt się nie spodziewał! Renata Dancewicz historię o rachunku i ucieczce opowiedziała podczas jednego z wywiadów poświęconych szczerości i ludzkim słabościom. W pewnym momencie wyznała, że sama ma na koncie rzeczy, z których nie jest dumna. Jako przykład podała wyjście z restauracji bez zapłacenia za posiłek. Powód? Jak stwierdziła, zrobiła to... "dla sportu", żeby przekonać się, czy potrafi. I okazało się, że potrafiła.

Życie byłoby o wiele fajniejsze i bylibyśmy bardziej szczęśliwi, gdybyśmy nie bali się mówić pewnych rzeczy. Szczerość nie zawsze jest słabością. To, że ktoś lubi alkohol, pali papierosy, ukradł batona, zdradził żonę czy męża - takie rzeczy się zdarzają. Czy że uciekł z restauracji bez płacenia rachunku. Któż z nas nie zrobił takich rzeczy? Ja zrobiłam, dla sportu. Chciałam zobaczyć, czy potrafię i owszem, potrafię - wyznała Dancewicz kilka lat temu w podcaście femiTALK.

Choć słowa aktorki wywołały ogromne poruszenie, Dancewicz nie próbowała usprawiedliwiać swojego zachowania. Podkreśliła, że nie była to dobra decyzja, ale przypomniała, że ludzie popełniają błędy i nie powinni udawać, że są nieskazitelni. Jej zdaniem znacznie ważniejsze od kreowania idealnego wizerunku jest przyznanie się do własnych potknięć.

Zobacz także: Renata Dancewicz kurzy na plaży w Sopocie. Nie do wiary, jak się później zachowała

"Są gorsze przestępstwa"

Nie są to dobre rzeczy, oczywiście, ale są gorsze przestępstwa. Każdy jest tylko człowiekiem, ma prawo pójść w szkodę, zbłądzić i zrobić coś głupiego, natomiast nie ma prawa okłamywać, mówić, że to jest dobre, że "w zasadzie nie powinno się kraść, ale ponieważ ja ukradłem...", relatywizować takich rzeczy. Każdemu zdarza się zrobić coś głupiego albo złego, lepiej nie iść w zaparte, tylko wiedzieć, że się coś zrobiło, i tyle - wytłumaczyła gwiazda.

57-letnia Dancewicz od lat podkreśla, że nie lubi udawać i nie zamierza dostosowywać swoich wypowiedzi do oczekiwań innych. Wielokrotnie zaznaczała, że bardziej ceni autentyczność niż budowanie wizerunku osoby bez skazy. Ma rację?

Zobacz także: Renata Dancewicz znów to zrobiła! Ikona seksu z lat 90. pokazała się topless i jest jeszcze piękniejsza!

Zobacz więcej zdjęć. Wysmuklona Iwona Węgrowska w kusym topie i mikroszortach. Zrobiła sobie fotkę w szatni. Ale przemiana!

Renata Dancewicz grzeje boskie wdzięki w saunie. Co za widowisko!

27