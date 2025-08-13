Renata Dancewicz kurzy na plaży w Sopocie. Nie do wiary, jak się później zachowała

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-08-13 5:30

Taka to pożyje. Renata Dancewicz (56 l.) zawitała do Sopotu. Nogi od razu poniosły ją na plażę, gdzie przesiaduje z przyjaciółmi i umila sobie czas różnymi chłodnymi napojami. Niestety, aktorka uległa okropnemu nałogowi i czyste, pełne jodu nadmorskie powietrze zasmrodziła dymem papierosowym.

Renata Dancewicz wypoczywa w Sopocie

Gwiazda "Na Wspólnej" na do tych, którzy bez polskiego morza nie wyobraża sobie wakacji. Trójmiasto odwiedza nawet zimą. Wtedy zdarza jej się nawet morsować w lodowatych falach Bałtyku. Tym razem trafiła jej się piękna pogoda. Renata Dancewicz razem z przyjaciółmi zajęła stolik w jednej z knajpek na plaży. Popijali winko, potem zamówili jeszcze drinki. Rozmowom i śmiechom nie było końca. 

Niestety, Renata Dancewicz co jakiś czas popalała też papierosy. Co prawda w barze nie są one zakazane, ale pobliscy plażowicze mogli nie być zbyt zadowoleni.

Jedno zasługuje jednak na pochwałę. Po skończonej posiadówce gwiazda nie zostawiła na stoliku bałaganu, który wiatr szybko mógłby zwiać w stronę morza. Posprzątała po wszystkich i grzecznie wyrzuciła kubeczki i puszki do śmietnika. 

Cóż, może i zanieczyściła powietrze, ale za to wyczyściła po sobie stolik.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Renata Dancewicz relaksuje się nad morzem. Fajnie ma?

Renata Dancewicz kurzy na plaży
36 zdjęć
Jarząbek prawdę Ci powie
RENATA DANCEWICZ