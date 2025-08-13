Renata Dancewicz kurzy na plaży w Sopocie. Nie do wiary, jak się później zachowała

Renata Dancewicz wypoczywa w Sopocie

Gwiazda "Na Wspólnej" na do tych, którzy bez polskiego morza nie wyobraża sobie wakacji. Trójmiasto odwiedza nawet zimą. Wtedy zdarza jej się nawet morsować w lodowatych falach Bałtyku. Tym razem trafiła jej się piękna pogoda. Renata Dancewicz razem z przyjaciółmi zajęła stolik w jednej z knajpek na plaży. Popijali winko, potem zamówili jeszcze drinki. Rozmowom i śmiechom nie było końca.

Niestety, Renata Dancewicz co jakiś czas popalała też papierosy. Co prawda w barze nie są one zakazane, ale pobliscy plażowicze mogli nie być zbyt zadowoleni.

Jedno zasługuje jednak na pochwałę. Po skończonej posiadówce gwiazda nie zostawiła na stoliku bałaganu, który wiatr szybko mógłby zwiać w stronę morza. Posprzątała po wszystkich i grzecznie wyrzuciła kubeczki i puszki do śmietnika.

Cóż, może i zanieczyściła powietrze, ale za to wyczyściła po sobie stolik.

