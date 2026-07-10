Andrzej Rosiewicz NIE WYSTĄPI w "Tańcu z Gwiazdami"?! Szokujące wieści jeszcze przed startem treningów

Kontrowersyjny udział Andrzeja Rosiewicza

Wybór Andrzeja Rosiewicza do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" od początku wzbudzał wiele kontrowersji. Wiele osób uważało, że choć taniec w takim wieku jest odwagą, to nie będzie w stanie doścignąć postępami młodszych kolegów i koleżanek. Argumentem był też fakt, że w ostatnich sezonach uczestnicy z większym bagażem doświadczeń życiowych bardzo szybko odpadali. Udział Rosiewicza oburzył też środowisko LGBTQ+, ponieważ muzyk publicznie obrażał mniejszości seksualne. W komentarzach były nawet prośby o usunięcie go z programu jeszcze przed pierwszym odcinkiem. Marzenia tych osób zostaną spełnione, ponieważ wygląda na to, że Andrzej Rosiewicz faktycznie zniknął z listy uczestników jeszcze przed rozpoczęciem prób. Powodem nie były jednak kontrowersje. Co się stało?

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To dlatego Andrzej Rosiewicz nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Andrzej Rosiewicz miał zrezygnować z udziału w show Polsatu z powodów zdrowotnych. Taką informację przekazał anonimowy informator Pudelka.

Andrzej bardzo cieszył się na tę przygodę, jednak musiał zrezygnować z udziału w show z powodów zdrowotnych. Treningi do tego formatu wymagają gigantycznego, wielogodzinnego wysiłku fizycznego każdego dnia i artysta uznał, że zdrowie jest teraz dla niego absolutnym priorytetem. To ogromna strata dla programu, ale wszyscy w pełni rozumieją jego decyzję - czytamy w artykule opublikowanym na wspomnianym wcześniej portalu.

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"Taniec z Gwiazdami" - kto wystąpi w 19. edycji w Polsacie?

Aktualna lista uczestników wygląda następująco: