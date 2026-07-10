Miliony wyłowione z fontanny. Wiadomo, gdzie trafiają pieniądze

Miliony euro na dnie słynnej fontanny

Jeden z najsłynniejszych zabytków Wiecznego Miasta niezmiennie wabi pasjonatów historii, zachwycającej architektury oraz zwolenników znanej legendy. Chodzi oczywiście o Fontannę di Trevi, w której codziennie lądują tysiące monet wrzucanych przez przyjezdnych w nadziei na pomyślność.

Zjawisko to przybiera gigantyczne rozmiary. Tylko w 2025 roku wartość monet wyłowionych z wody osiągnęła niemal 2 miliony euro, zamykając się w kwocie około 1,8 miliona euro. To dowód na to, że rytuał pozostawiania drobniaków wciąż jest niezwykle żywy wśród turystów odwiedzających Włochy.

Fontanna di Trevi w Rzymie

Większość gości traktuje pozostawienie monety w Fontannie di Trevi jako absolutną konieczność podczas zwiedzania stolicy Włoch. Zgodnie z popularnym podaniem, jedna wrzucona moneta ma zapewnić ponowną wizytę w Rzymie, dwie wróżą znalezienie miłości, a trzy są zapowiedzią ślubu.

Chociaż ten obyczaj ma niewiele wspólnego z racjonalnością i opiera się głównie na romantycznych wyobrażeniach, jego finansowe skutki są jak najbardziej namacalne. Każdego roku z dna basenu wyciągane są ogromne ilości pieniędzy, które następnie służą szlachetnym celom.

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Miliony z Fontanny di Trevi. Dokąd trafiają pieniądze turystów?

Rok w rok osoby zwiedzające rzymskie ulice zasilają słynną fontannę tysiącami monet. Ten powszechny zwyczaj powoduje, że w zabytkowym basenie systematycznie lądują olbrzymie sumy. Jak wcześniej zaznaczono, niedawno wartość wyciągniętych stamtąd pieniędzy zbliżyła się do granicy dwóch milionów euro.

Co istotne, wyłowione monety nie zasilają budżetu przypadkowych instytucji ani nie służą realizacji dowolnych projektów. Zgromadzone w ten sposób fundusze od dłuższego czasu wspierają działalność dobroczynną.

Według sprawozdania dotyczącego lat 2022-2025, w ciągu czterech lat środki przekazane rzymskiej Caritas wzrosły z 1,44 mln euro w 2022 r., do 1,97 mln w 2023 r., a następnie ustabilizowały się na poziomie 1,86 mln w 2025. W ostatnich czterech latach ponad siedem milionów euro pomogło w walce z dawnymi i nowymi formami ubóstwa, m.in. niedożywieniem, samotnością, brakiem dostępu do opieki medycznej czy bezdomnością - informuje vaticannews.va.