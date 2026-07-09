Tyle zarabia się na stacjach BP. Lepiej niż na Orlenie?

BP szuka pracowników. Oferty pojawiają się w wielu regionach Polski

Stacje paliw BP prowadzą rekrutacje na stanowiska związane z obsługą klienta. Poszukiwani są przede wszystkim kasjerzy oraz pracownicy stacji, którzy zajmą się sprzedażą, obsługą kasy, przygotowaniem produktów gastronomicznych i utrzymaniem porządku na obiekcie. Aktualne ogłoszenia pokazują, że wynagrodzenia na stacjach BP mogą być wyższe niż wiele osób zakłada.

Ile zarabia się na stacjach BP?

W zależności od lokalizacji pensje dla pracowników pełnoetatowych najczęściej mieszczą się w granicach około 4100–4500 zł netto miesięcznie. Różnice wynikają przede wszystkim z regionu, w którym znajduje się dana stacja.

Praca na stacji BP

Pracownicy stacji BP muszą liczyć się z systemem zmianowym. Najczęściej obowiązują trzy pory pracy: poranna, popołudniowa oraz nocna. Zmiany odbywają się zazwyczaj w godzinach 6:00–14:00, 14:00–22:00 oraz 22:00–6:00.

Firma oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pierwsza umowa może zostać zawarta nawet na 33 miesiące i - według ogłoszeń - bez wcześniejszego okresu próbnego. Po jej zakończeniu możliwe jest przejście na umowę bezterminową. Kandydaci mogą również aplikować na część etatu.

Najlepiej płacą niektóre stacje w okolicach Warszawy

Wysokość wynagrodzenia zależy od konkretnego punktu. Jedną z lepiej płatnych ofert przedstawiała stacja BP w Mościskach na Mazowszu. Pracownik obsługi klienta mógł tam liczyć na pensję od około 5800 do 6200 zł brutto miesięcznie. Dla osoby powyżej 26. roku życia oznacza to mniej więcej 4200-4550 zł na rękę.

Podobne stawki pojawiły się w ogłoszeniu dotyczącym pracy na stacji w miejscowości Ciemne, również w województwie mazowieckim. Tam zakres wynagrodzenia wynosił około 5800-6000 zł brutto. Oczywiście nie tylko duże miasta oferują wyższe wynagrodzenia. Na stacjach BP przy trasach szybkiego ruchu również pojawiają się konkurencyjne propozycje.

Przykładem są punkty w MOP Kamień Południe i MOP Kamień Północ w województwie pomorskim. Pracownik obsługi klienta może tam otrzymać od około 5650 do 6150 zł brutto miesięcznie, co przekłada się na mniej więcej 4180–4500 zł netto.

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BP kontra Orlen. Gdzie kasjer może liczyć na więcej?

Zarówno Orlen, jak i BP oferują zbliżone wynagrodzenia, choć wiele zależy od lokalizacji konkretnej stacji. Na BP pracownicy pełnoetatowi mogą liczyć najczęściej na około 5800-6200 zł brutto, co przekłada się na około 4100-4550 zł netto. Z kolei na Orlenie w niektórych miejscowościach wynagrodzenie zaczyna się od poziomu zbliżonego do płacy minimalnej, natomiast w najlepiej opłacanych lokalizacjach, zwłaszcza w Warszawie, przekracza 6000 zł brutto miesięcznie. Więcej o zarobkach na Orlenie pisaliśmy tutaj: Tyle zarabiają pracownicy na Orlenie. Nie wszędzie stawki są takie same