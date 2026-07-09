Tyle zarabia się na stacjach BP. Lepiej niż na Orlenie?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-09 18:27

Praca na stacji paliw kojarzy się często z pensją blisko najniższej krajowej, ale najnowsze oferty BP pokazują, że w wielu lokalizacjach można zarobić znacznie więcej. Firma prowadzi rekrutacje w różnych częściach Polski, a wynagrodzenia dla kasjerów i specjalistów obsługi klienta sięgają wysokich kwot.

Stacja paliw BP z pylonem cenowym. O zarobkach pracowników tej sieci przeczytasz na łamach SE.
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BP szuka pracowników. Oferty pojawiają się w wielu regionach Polski

Stacje paliw BP prowadzą rekrutacje na stanowiska związane z obsługą klienta. Poszukiwani są przede wszystkim kasjerzy oraz pracownicy stacji, którzy zajmą się sprzedażą, obsługą kasy, przygotowaniem produktów gastronomicznych i utrzymaniem porządku na obiekcie. Aktualne ogłoszenia pokazują, że wynagrodzenia na stacjach BP mogą być wyższe niż wiele osób zakłada.

Ile zarabia się na stacjach BP?

W zależności od lokalizacji pensje dla pracowników pełnoetatowych najczęściej mieszczą się w granicach około 4100–4500 zł netto miesięcznie. Różnice wynikają przede wszystkim z regionu, w którym znajduje się dana stacja.

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Praca na stacji BP

Pracownicy stacji BP muszą liczyć się z systemem zmianowym. Najczęściej obowiązują trzy pory pracy: poranna, popołudniowa oraz nocna. Zmiany odbywają się zazwyczaj w godzinach 6:00–14:00, 14:00–22:00 oraz 22:00–6:00.

Firma oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pierwsza umowa może zostać zawarta nawet na 33 miesiące i - według ogłoszeń - bez wcześniejszego okresu próbnego. Po jej zakończeniu możliwe jest przejście na umowę bezterminową. Kandydaci mogą również aplikować na część etatu.

Najlepiej płacą niektóre stacje w okolicach Warszawy

Wysokość wynagrodzenia zależy od konkretnego punktu. Jedną z lepiej płatnych ofert przedstawiała stacja BP w Mościskach na Mazowszu. Pracownik obsługi klienta mógł tam liczyć na pensję od około 5800 do 6200 zł brutto miesięcznie. Dla osoby powyżej 26. roku życia oznacza to mniej więcej 4200-4550 zł na rękę.

Podobne stawki pojawiły się w ogłoszeniu dotyczącym pracy na stacji w miejscowości Ciemne, również w województwie mazowieckim. Tam zakres wynagrodzenia wynosił około 5800-6000 zł brutto. Oczywiście nie tylko duże miasta oferują wyższe wynagrodzenia. Na stacjach BP przy trasach szybkiego ruchu również pojawiają się konkurencyjne propozycje.

Przykładem są punkty w MOP Kamień Południe i MOP Kamień Północ w województwie pomorskim. Pracownik obsługi klienta może tam otrzymać od około 5650 do 6150 zł brutto miesięcznie, co przekłada się na mniej więcej 4180–4500 zł netto.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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BP kontra Orlen. Gdzie kasjer może liczyć na więcej?

Zarówno Orlen, jak i BP oferują zbliżone wynagrodzenia, choć wiele zależy od lokalizacji konkretnej stacji. Na BP pracownicy pełnoetatowi mogą liczyć najczęściej na około 5800-6200 zł brutto, co przekłada się na około 4100-4550 zł netto. Z kolei na Orlenie w niektórych miejscowościach wynagrodzenie zaczyna się od poziomu zbliżonego do płacy minimalnej, natomiast w najlepiej opłacanych lokalizacjach, zwłaszcza w Warszawie, przekracza 6000 zł brutto miesięcznie. Więcej o zarobkach na Orlenie pisaliśmy tutaj: Tyle zarabiają pracownicy na Orlenie. Nie wszędzie stawki są takie same

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