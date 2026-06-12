Tyle zarabiają pracownicy na Orlenie. Nie wszędzie stawki są takie same

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-12 15:30

Wynagrodzenia na stacjach paliw działających pod marką ORLEN są tematem, który regularnie budzi zainteresowanie osób szukających pracy w handlu i usługach. Z dostępnych ofert wynika, że zarobki kasjerów mogą się znacząco różnić w zależności od lokalizacji, właściciela stacji oraz systemu premiowego.

Stacja paliw Orlen
Autor: Krzysztof Bubel/ Shutterstock

Orlen: ile zarabiają pracownicy stacji benzynowych?

ORLEN to największy polski koncern multienergetyczny i jedna z największych firm w Europie Środkowej. Większość z nas kojarzy spółkę z paliwem i co rusz w mediach wraca temat zarobków pracowników na stacjach benzynowych. Kwestię tę w ostatnim czasie postanowił sprawdzić portal Fakt.pl. 

Ile realnie zarabia kasjer na stacji?

Z analizy ogłoszeń o pracę i informacji z rynku wynika, że kasjer na stacji paliw Orlen może liczyć najczęściej na wynagrodzenie w przedziale około 3,7–5 tys. zł netto miesięcznie. W większych miastach, gdzie koszty życia są większe, stawki bywają wyraźnie wyższe. W Warszawie początkujący pracownicy mogą otrzymywać nawet około 4,5 tys. zł "na rękę", szczególnie przy pełnym etacie i dodatkach zmianowych. W mniejszych miejscowościach widełki są podobne, ale częściej pojawia się dolna granica tego zakresu – czyli wynagrodzenia bliższe 3,7–4 tys. zł netto.

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Zarobki na stacjach paliw Orlen są różne. Dlaczego?

Jednym z kluczowych powodów rozbieżności jest sposób funkcjonowania sieci. Nie wszystkie stacje Orlen są zarządzane bezpośrednio przez koncern. Duża część działa w modelu franczyzowym, co oznacza, że:

  • właściciel stacji sam ustala część warunków zatrudnienia,
  • premie i dodatki mogą się różnić,
  • lokalny rynek pracy wpływa na poziom wynagrodzeń.

W praktyce więc dwie osoby na tym samym stanowisku, ale w różnych miastach, mogą zarabiać zauważalnie inne kwoty.

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Praca na Orlenie to nie tylko obługa kasy

Praca na stacji paliw to nie tylko obsługa klientów przy ladzie. Do codziennych zadań zwykle należą również:

  • przygotowywanie produktów gastronomicznych (kawa, hot-dogi, przekąski),
  • dbanie o czystość i porządek na stacji,
  • obsługa sklepu i kontrola towaru,
  • wsparcie w obsłudze klientów na terenie obiektu.

To sprawia, że stanowisko łączy funkcje sprzedażowe, gastronomiczne i organizacyjne.

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