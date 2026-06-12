Tyle zarabiają pracownicy na Orlenie. Nie wszędzie stawki są takie same

Orlen: ile zarabiają pracownicy stacji benzynowych?

ORLEN to największy polski koncern multienergetyczny i jedna z największych firm w Europie Środkowej. Większość z nas kojarzy spółkę z paliwem i co rusz w mediach wraca temat zarobków pracowników na stacjach benzynowych. Kwestię tę w ostatnim czasie postanowił sprawdzić portal Fakt.pl.

Ile realnie zarabia kasjer na stacji?

Z analizy ogłoszeń o pracę i informacji z rynku wynika, że kasjer na stacji paliw Orlen może liczyć najczęściej na wynagrodzenie w przedziale około 3,7–5 tys. zł netto miesięcznie. W większych miastach, gdzie koszty życia są większe, stawki bywają wyraźnie wyższe. W Warszawie początkujący pracownicy mogą otrzymywać nawet około 4,5 tys. zł "na rękę", szczególnie przy pełnym etacie i dodatkach zmianowych. W mniejszych miejscowościach widełki są podobne, ale częściej pojawia się dolna granica tego zakresu – czyli wynagrodzenia bliższe 3,7–4 tys. zł netto.

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Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

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Zarobki na stacjach paliw Orlen są różne. Dlaczego?

Jednym z kluczowych powodów rozbieżności jest sposób funkcjonowania sieci. Nie wszystkie stacje Orlen są zarządzane bezpośrednio przez koncern. Duża część działa w modelu franczyzowym, co oznacza, że:

właściciel stacji sam ustala część warunków zatrudnienia,

premie i dodatki mogą się różnić,

lokalny rynek pracy wpływa na poziom wynagrodzeń.

W praktyce więc dwie osoby na tym samym stanowisku, ale w różnych miastach, mogą zarabiać zauważalnie inne kwoty.

Praca na Orlenie to nie tylko obługa kasy

Praca na stacji paliw to nie tylko obsługa klientów przy ladzie. Do codziennych zadań zwykle należą również:

przygotowywanie produktów gastronomicznych (kawa, hot-dogi, przekąski),

dbanie o czystość i porządek na stacji,

obsługa sklepu i kontrola towaru,

wsparcie w obsłudze klientów na terenie obiektu.

To sprawia, że stanowisko łączy funkcje sprzedażowe, gastronomiczne i organizacyjne.