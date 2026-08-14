Alarm na Łotwie i w Finlandii. Dron zestrzelony przez myśliwce NATO!

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-14 7:44

Gorąco na Morzu Bałtyckim! W nocy z czwartku na piątek Łotwa i Finlandia ogłosiły alarmy w związku z zagrożeniem powietrznym. Myśliwce NATO poderwały się do akcji i zestrzeliły obcy bezzałogowy statek powietrzny, który naruszył przestrzeń powietrzną jednego z krajów. Co dokładnie się stało?

Cztery myśliwce NATO lecące w formacji na tle zachmurzonego nieba. O incydencie nad Łotwą przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Nocny alarm i akcja NATO

Noc z czwartku na piątek przyniosła ogromne napięcie w regionie Morza Bałtyckiego. Siły zbrojne Łotwy, kraju należącego do NATO i Unii Europejskiej, ogłosiły alert powietrzny dla wschodnich regionów, które graniczą z Rosją i Białorusią. Poderwano myśliwce Sojuszu, które realizują misję Baltic Air Policing. Ich celem stał się obcy bezzałogowiec. 

- W łotewskiej przestrzeni powietrznej, na terenie gminy Balvi, myśliwce NATO realizujące misję Baltic Air Policing skutecznie zestrzeliły obcy bezzałogowy statek powietrzny, który znalazł się nad Łotwą w wyniku działań rosyjskiej walki elektronicznej

- przekazało Ministerstwo Obrony Łotwy. Incydent był prawdopodobnie wynikiem działań Rosji.

Zagrożenie minęło!

Szybka i zdecydowana reakcja sojuszniczych sił przyniosła natychmiastowy efekt. Krótko po godzinie 4 nad ranem Narodowe Siły Zbrojne uspokoiły sytuację, publikując komunikat, że zagrożenie w przestrzeni powietrznej ustało.

- Zagrożenie minęło! Informujemy, że zagrożenie w przestrzeni powietrznej ustało. Sojusznicze myśliwce skutecznie zestrzeliły bezzałogowy statek powietrzny, który naruszył przestrzeń powietrzną! Dalsze informacje będą publikowane w mediach społecznościowych Narodowych Sił Zbrojnych pod nazwą „Latvijas armija”

- przekazano. 

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Finlandia reaguje. Strefa ograniczeń nad Zatoką Fińską

Niemal w tym samym czasie działania podjęła również Finlandia, która także dzieli granicę z Rosją. Fińskie siły zbrojne wprowadziły tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Jak podkreślono, był to środek zapobiegawczy.

- Siły Zbrojne wprowadziły na wschodnim Zatoce Fińskiej tymczasową strefę ograniczeń lotnictwa i obszaru morskiego od godz. 04.00. Chodzi o środek zapobiegawczy, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym oraz warunków do działania dla władz w celu zwalczania potencjalnych dronów

- poinformowano w komunikacie. 

Napięta sytuacja w regionie

Incydenty z udziałem bezzałogowców stają się coraz częstsze w krajach graniczących z Rosją i Ukrainą. To bezpośredni skutek trwającej od lutego 2022 roku pełnoskalowej inwazji i wymiany ataków dronowych między Moskwą a Kijowem. W związku z napiętą sytuacją również Estonia podjęła decyzję o wzmocnieniu bezpieczeństwa. Rząd w Tallinie zdecydował, że przejścia graniczne z Rosją pozostaną zamknięte w nocy na czas nieokreślony i będą czynne jedynie w godzinach od 7 do 19.

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