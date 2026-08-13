Rekin gigant w Danii! Wieźli go ładowarką, zdjęcia w sieci

Gigantyczny martwy rekin znaleziony na plaży nad Bałtykiem. Naukowcy padają wielkiego stwora

Martwego żarłacza olbrzymiego znaleziono na plaży około kilometra na północ od portu w Ålbæk, niedaleko Skagen w Danii. Rekin miał 4,85 metra długości i ważył około 500 kilogramów. Była to młoda samica, którą wcześniej przez kilka dni obserwowano w płytkiej wodzie w pobliżu brzegu. Pojawienie się tak dużego rekina wzbudziło spore zainteresowanie. Żarłacze olbrzymie tylko sporadycznie pojawiają się w wodach Danii. W sobotę zwierzę znaleziono martwe na plaży. Jego ciało zostało zbadane przez ekspertów z kilku duńskich placówek, w tym Państwowego Muzeum Historii Naturalnej i Oceanarium Morza Północnego. Sekcja nie dała jednak odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Naukowcy nadal nie wiedzą, dlaczego rekin padł.

"Znaleźliśmy pasożyty w jelitach rekina – długie, przypominające spaghetti robaki"

Podczas badania znaleziono pasożytyi. Nie było ich jednak na tyle dużo, by uznać je za prawdopodobną przyczynę śmierci. „Znaleźliśmy pasożyty w jelitach rekina – długie, przypominające spaghetti robaki. Jednak nie aż tak dużo, by sądzić, że miało to wpływ na zdrowie rekina lub że był chory” – powiedziała Kristina Ydesen, główny biolog Oceanarium Morza Północnego. Naukowcy nie znaleźli także widocznych obrażeń ani oznak choroby. W przewodzie pokarmowym nie było plastiku. W żołądku znajdowały się natomiast resztki planktonu i małych skorupiaków. Zdaniem badaczy wskazuje to, że rekin jadł jeszcze około doby przed śmiercią.

Naukowcy pobrali próbki, które zostaną teraz dokładnie przebadane w laboratoriach. Osobno sprawdzona zostanie głowa rekina. Ma przejść tomografię komputerową w Uniwersyteckim Szpitalu w Aarhus. Badacze chcą w ten sposób sprawdzić, czy zwierzę miało infekcję lub chorobę, której nie udało się wykryć podczas sekcji. „Jesteśmy bardzo ciekawi, więc mamy nadzieję, że uzyskamy odpowiedzi” – powiedziała Ydesen.

Żarłacz olbrzymi, nazywany także długoszparem, jest drugim pod względem wielkości żyjącym gatunkiem rekina. Może osiągać ponad 10 metrów długości. Mimo ogromnych rozmiarów nie poluje na ludzi. Żywi się przede wszystkim planktonem. W Danii odnotowano około 14 gatunków rekinów, które występują tam stale lub pojawiają się od czasu do czasu. Żarłacz olbrzymi jest obecnie gatunkiem całkowicie chronionym. W przeszłości jego liczebność mocno spadła z powodu połowów.

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