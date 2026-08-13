Alarm na dworcu w Niemczech. Wstrzymano ruch wszystkich pociągów po znalezieniu podejrzanego przedmiotu

Podejrzany obiekt na torach

Niebezpieczny przedmiot zauważył technik pracujący na torowisku. Leżał tuż przy wjeździe na stację kolejową w Treuchtlingen, niewielkim bawarskim mieście położonym między Norymbergą a Ingolstadt.

Policja nie wyklucza, że obiekt może być ładunkiem wybuchowym. Dlatego natychmiast wezwano zespół saperski, który bada znalezisko i ustala, czy faktycznie stanowi zagrożenie dla podróżnych i pracowników kolei.

Ewakuacja budynków i apel służb

Służby nie czekały na wyniki analizy. Prewencyjnie rozpoczęto ewakuację budynków znajdujących się w pobliżu dworca. Policja apeluje do mieszkańców i podróżnych, by nie zbliżali się do stacji.

– Prosimy o omijanie okolic dworca kolejowego – przekazują funkcjonariusze.

Całkowicie zatrzymano ruch kolejowy w Treuchtlingen. Pociągi nie wjeżdżają na stację, a przewoźnicy uruchomili komunikację zastępczą. Podróżni są przewożeni autobusami i taksówkami.

Miasto liczy około 13 tys. mieszkańców, ale leży na ważnym szlaku kolejowym w regionie. Utrudnienia mogą więc dotknąć wielu pasażerów jadących przez Frankonię.

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