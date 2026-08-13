Alarm na dworcu w Niemczech. Wstrzymano ruch wszystkich pociągów po znalezieniu podejrzanego przedmiotu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-13 13:02

Na dworcu kolejowym w Treuchtlingen w Bawarii doszło w czwartek do poważnego alarmu. Na torach przy wjeździe na stację znaleziono podejrzany przedmiot, który – jak informuje policja – może zawierać materiał wybuchowy. Natychmiast wstrzymano ruch pociągów, a na miejscu pracują saperzy.

Pociąg na stacji w Niemczech. Na miniaturze dwaj policjanci. O alarmie na dworcu w Bawarii przeczytasz na SE.
Autor: Grzegorz Kluczyński/ Pixabay.com

Podejrzany obiekt na torach

Niebezpieczny przedmiot zauważył technik pracujący na torowisku. Leżał tuż przy wjeździe na stację kolejową w Treuchtlingen, niewielkim bawarskim mieście położonym między Norymbergą a Ingolstadt.

Policja nie wyklucza, że obiekt może być ładunkiem wybuchowym. Dlatego natychmiast wezwano zespół saperski, który bada znalezisko i ustala, czy faktycznie stanowi zagrożenie dla podróżnych i pracowników kolei.

Ewakuacja budynków i apel służb

Służby nie czekały na wyniki analizy. Prewencyjnie rozpoczęto ewakuację budynków znajdujących się w pobliżu dworca. Policja apeluje do mieszkańców i podróżnych, by nie zbliżali się do stacji.

– Prosimy o omijanie okolic dworca kolejowego – przekazują funkcjonariusze.

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Całkowicie zatrzymano ruch kolejowy w Treuchtlingen. Pociągi nie wjeżdżają na stację, a przewoźnicy uruchomili komunikację zastępczą. Podróżni są przewożeni autobusami i taksówkami.

Miasto liczy około 13 tys. mieszkańców, ale leży na ważnym szlaku kolejowym w regionie. Utrudnienia mogą więc dotknąć wielu pasażerów jadących przez Frankonię.

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