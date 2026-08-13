Wulkan nie odpuszcza, pasażerowie uwięzieni! Koszmar przez Etnę

Etna znów utrudnia loty. Lotnisko w Katanii zamknięte do piątku rano

Nie ma końca koszmarowi pasażerów na Sycylii! Turyści korzystający z lotniska Katania-Fontanarossa na Sycylii muszą przygotować się na dalsze utrudnienia. Port pozostanie zamknięty do piątku do godz. 8 rano z powodu aktywności Etny. To kolejne przedłużenie ograniczeń. Jeszcze w środę wieczorem zarządca lotniska informował, że wszystkie przyloty i odloty będą wstrzymane do godz. 2 w nocy z czwartku na piątek. Teraz termin przesunięto o następne sześć godzin. Sytuacja może się jeszcze zmienić. W czwartek ma zostać wydany kolejny komunikat po analizie aktywności wulkanu.

Według organizacji konsumenckich paraliż lotniska w Katanii dotknął już ponad 100 tys. pasażerów

Problemy na największym lotnisku Sycylii pojawiły się w jednym z najgorszych możliwych terminów. Włochy są właśnie w okresie największego wakacyjnego ruchu. W sobotę przypada Ferragosto, czyli jedno z najważniejszych włoskich świąt i tradycyjny szczyt letnich wyjazdów. Według organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów paraliż lotniska w Katanii dotknął już ponad 100 tys. pasażerów. Część podróżnych nadal czeka na miejscu. Włoska agencja ANSA podała w czwartek, że na lotnisku przebywa około 300 osób, które oczekują na przewiezienie do innych portów. Pasażerowie mają być kierowani na inne sycylijskie lotniska – w Comiso, Palermo i Trapani. Część może zostać przewieziona również do Kalabrii na kontynencie.

Etna jest najwyższym czynnym wulkanem w Europie. Jej aktywność regularnie powoduje problemy z ruchem lotniczym na Sycylii. Popiół wulkaniczny może być niebezpieczny dla samolotów, dlatego przy jego obecności w przestrzeni powietrznej loty są ograniczane lub całkowicie wstrzymywane. Na razie nie wiadomo, czy w piątek rano lotnisko rzeczywiście będzie mogło wznowić normalną pracę. Zależy to od dalszej aktywności Etny i oceny sytuacji przez służby.

Sonda Chciałbyś zobaczyć erupcję wulkanu z bliska? SZOK! Oczywiście, że tak! Nie Bałbym się, ale chyba chciałbym

🇮🇹 🌋 Tourists rush to Mount Etna as Italian volcano erupts Spectacular images of lava flowing down the slopes of an erupting Mount Etna have drawn flocks of tourists to the volcano on the southern Italian island of Sicily. The tallest active volcano in Europe, Etna has been… pic.twitter.com/UfWujxUsok— AFP News Agency (@AFP) August 13, 2026