Wulkan nie odpuszcza, pasażerowie uwięzieni! Koszmar przez Etnę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-13 18:00

Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte co najmniej do godz. 8 rano w piątek. Powodem jest aktywność Etny. Wcześniej zakładano, że samoloty nie będą startować ani lądować do godz. 2 w nocy, ale zamknięcie portu przedłużono o sześć godzin. Problemy pojawiły się w samym środku wakacyjnego szczytu. Według organizacji konsumenckich utrudnienia dotknęły już ponad 100 tys. osób.

Etna
Autor: Fotolapissable/ Shutterstock

Etna znów utrudnia loty. Lotnisko w Katanii zamknięte do piątku rano

Nie ma końca koszmarowi pasażerów na Sycylii! Turyści korzystający z lotniska Katania-Fontanarossa na Sycylii muszą przygotować się na dalsze utrudnienia. Port pozostanie zamknięty do piątku do godz. 8 rano z powodu aktywności Etny. To kolejne przedłużenie ograniczeń. Jeszcze w środę wieczorem zarządca lotniska informował, że wszystkie przyloty i odloty będą wstrzymane do godz. 2 w nocy z czwartku na piątek. Teraz termin przesunięto o następne sześć godzin. Sytuacja może się jeszcze zmienić. W czwartek ma zostać wydany kolejny komunikat po analizie aktywności wulkanu.

Według organizacji konsumenckich paraliż lotniska w Katanii dotknął już ponad 100 tys. pasażerów

Problemy na największym lotnisku Sycylii pojawiły się w jednym z najgorszych możliwych terminów. Włochy są właśnie w okresie największego wakacyjnego ruchu. W sobotę przypada Ferragosto, czyli jedno z najważniejszych włoskich świąt i tradycyjny szczyt letnich wyjazdów. Według organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów paraliż lotniska w Katanii dotknął już ponad 100 tys. pasażerów. Część podróżnych nadal czeka na miejscu. Włoska agencja ANSA podała w czwartek, że na lotnisku przebywa około 300 osób, które oczekują na przewiezienie do innych portów. Pasażerowie mają być kierowani na inne sycylijskie lotniska – w Comiso, Palermo i Trapani. Część może zostać przewieziona również do Kalabrii na kontynencie.

Etna jest najwyższym czynnym wulkanem w Europie. Jej aktywność regularnie powoduje problemy z ruchem lotniczym na Sycylii. Popiół wulkaniczny może być niebezpieczny dla samolotów, dlatego przy jego obecności w przestrzeni powietrznej loty są ograniczane lub całkowicie wstrzymywane. Na razie nie wiadomo, czy w piątek rano lotnisko rzeczywiście będzie mogło wznowić normalną pracę. Zależy to od dalszej aktywności Etny i oceny sytuacji przez służby.

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