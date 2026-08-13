Tomasz Wygoda pochwalił się swoim mazurskim azylem. Co za sielskie kadry gwiazdy Polsatu!

Kim jest Tomasz Wygoda?

Tomasz Wygoda to polski tancerz, choreograf, reżyser ruchu, aktor oraz pedagog, szerokiej publiczności znany przede wszystkim jako juror flagowego widowiska stacji Polsat "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Do panelu sędziowskiego rozrywkowego show dołączył wiosną 2024 roku, wnosząc do programu ekspercką wiedzę z zakresu tańca współczesnego, ekspresji scenicznej oraz dramaturgii ciała.

Swoją pozycję zawodową budował od lat 90., będąc przez długi czas filarem Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu. Występował na renomowanych scenach na całym świecie, współpracując m.in. z nowojorskim Battery Dance Company czy uczestnicząc w prestiżowym programie DanceWeb w Wiedniu. Wykreował oprawę ruchową do dziesiątek wybitnych spektakli teatralnych i operowych. Od lat ściśle współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie oraz czołowymi reżyserami, takimi jak Mariusz Treliński, Krzysztof Warlikowski czy Krystian Lupa.

W telewizyjnym projekcie Polsatu koncentruje się na ocenie plastyki ruchu, świadomości scenicznej, wyrazu artystycznego oraz emocjonalnej autentyczności uczestników. Jego wypowiedzi często odnoszą się też do wrażliwości w kierunku przyrody. Choreograf potrafi porównać ruch do płynącej fali.

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Oto mazurski azyl Tomasza Wygody

Na co dzień Tomasz Wygoda dzieli swoje życie między Mazury i Warszawę. Jak wielokrotnie zaznaczał - każda wolną chwilę lubi spędzać w tym pierwszym miejscu, głównie przez bliskie położenie przyrody. Domek tak jest zbudowany, że wszędzie ma dobre światło, a dookoła jest tylko cisza i spokój. Dookoła oczywiście wszędzie towarzyszy mu roślinność, ale kocha spędzać czas w hamaczku czy na ganku ze swoimi ukochanymi charcikami włoskimi.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda sielski azyl Tomasza Wygody na Mazurach!