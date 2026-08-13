Helena Englert w upalny dzień kisi stopy w kozakach i łamie przepisy pędząc hulajnogą

Helena Englert jeździ hulajnogą po przejściu dla pieszych

Helena Englert, córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, zamieniła samochód na elektryczną hulajnogę. Młoda gwiazda, która w nowym show Polsatu tańczy w duecie z Romanem Osadchiym, z gracją przemierzała ulice miasta. Dobre wrażenie zepsuł jednak brak znajomości przepisów. Aktorka przejechała na hulajnodze po przejściu dla pieszych. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 100 zł.

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Kozaczki w upalne lato

Mimo letniej aury i upałów sięgających ponad 30°C, Helena Englert postawiła na dość odważną stylizację. Aktorka, piosenkarka i influencerka pojawiła się na mieście w czarnej sukience, do której dobrała ciężkie, wysokie kozaki ze skóry. Choć mawia się, że dla piękna warto się poświęcić, wybór tak masywnego obuwia w gorące dni może budzić zaskoczenie. Pozostaje mieć nadzieję, że młoda gwiazda uniknęła bolesnych otarć i bąbli na stopach. Taka kontuzja mogłaby mocno utrudnić jej intensywne treningi oraz przygotowania do występów w "Tańcu z Gwiazdami".

Jan Englert szczerze o środowisku filmowym

"Taniec z Gwiazdami" - wszystkie pary

Według informacji portalu Kozaczek wszystkie pary jesiennej edycji wyglądają następująco:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle Francois Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz