Helena Englert w upalny dzień kisi stopy w kozakach i łamie przepisy pędząc hulajnogą

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Helena Englert jeździ hulajnogą po przejściu dla pieszych
Helena Englert, córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, zamieniła samochód na elektryczną hulajnogę. Młoda gwiazda, która w nowym show Polsatu tańczy w duecie z Romanem Osadchiym, z gracją przemierzała ulice miasta. Dobre wrażenie zepsuł jednak brak znajomości przepisów. Aktorka przejechała na hulajnodze po przejściu dla pieszych. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 100 zł.
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Kozaczki w upalne lato
Mimo letniej aury i upałów sięgających ponad 30°C, Helena Englert postawiła na dość odważną stylizację. Aktorka, piosenkarka i influencerka pojawiła się na mieście w czarnej sukience, do której dobrała ciężkie, wysokie kozaki ze skóry. Choć mawia się, że dla piękna warto się poświęcić, wybór tak masywnego obuwia w gorące dni może budzić zaskoczenie. Pozostaje mieć nadzieję, że młoda gwiazda uniknęła bolesnych otarć i bąbli na stopach. Taka kontuzja mogłaby mocno utrudnić jej intensywne treningi oraz przygotowania do występów w "Tańcu z Gwiazdami".
"Taniec z Gwiazdami" - wszystkie pary
Według informacji portalu Kozaczek wszystkie pary jesiennej edycji wyglądają następująco:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle Francois
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz