Helena Englert w upalny dzień kisi stopy w kozakach i łamie przepisy pędząc hulajnogą

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-13 5:36

Helena Englert już przygotowuje się na podbicie polsatowskiego parkietu. Za uczestnikami próby przed startem "Tańca z gwiazdami", a fotoreporterzy uchwycili ich pierwsze chwile po opuszczeniu sal treningowych. Córka popularnych aktorów pomimo upałów wracała do domu w skórzanych kozaczkach, a dodatkowo łamała przepisy drogowe na elektrycznej hulajnodze!

Helena Englert jeździ hulajnogą po przejściu dla pieszych

Helena Englert, córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, zamieniła samochód na elektryczną hulajnogę. Młoda gwiazda, która w nowym show Polsatu tańczy w duecie z Romanem Osadchiym, z gracją przemierzała ulice miasta. Dobre wrażenie zepsuł jednak brak znajomości przepisów. Aktorka przejechała na hulajnodze po przejściu dla pieszych. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 100 zł. 

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Kozaczki w upalne lato

Mimo letniej aury i upałów sięgających ponad 30°C, Helena Englert postawiła na dość odważną stylizację. Aktorka, piosenkarka i influencerka pojawiła się na mieście w czarnej sukience, do której dobrała ciężkie, wysokie kozaki ze skóry. Choć mawia się, że dla piękna warto się poświęcić, wybór tak masywnego obuwia w gorące dni może budzić zaskoczenie. Pozostaje mieć nadzieję, że młoda gwiazda uniknęła bolesnych otarć i bąbli na stopach. Taka kontuzja mogłaby mocno utrudnić jej intensywne treningi oraz przygotowania do występów w "Tańcu z Gwiazdami".

Jan Englert szczerze o środowisku filmowym

"Taniec z Gwiazdami" - wszystkie pary

Według informacji portalu Kozaczek wszystkie pary jesiennej edycji wyglądają następująco:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle Francois
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Helena Englert w kozakach na hulajnodze. Na miniaturowym zdjęciu obok jej twarz. O łamaniu przepisów przeczytasz na SE.
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