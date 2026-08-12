AUKSO z Tychów zagrało na głównej scenie w Oslo

Środowy koncert przed ogromną norweską publicznością stanowił dla śląskiego zespołu niezwykle ważne doświadczenie artystyczne. Zespół z Tychów miał okazję zaprezentować materiał z pierwszej płyty w karierze 81-letniego brazylijskiego dyrygenta i aranżera Arthura Verocaia, co spotkało się z niezwykle gorącym odbiorem słuchaczy.

Norweski Øyafestivalen od dawna uchodzi za jedną z najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w całej Skandynawii. Przez ponad ćwierć wieku przed publicznością występowały tam takie sławy jak Björk, Lana Del Rey, Massive Attack, a także formacje Pulp czy Blur.

Tegoroczna odsłona wydarzenia zgromadziła na koncertach blisko 80 tysięcy widzów, którzy mogli podziwiać na żywo między innymi The Cure, Underworld, Lily Allen oraz zespół Nick Cave and the Bad Seeds.

Organizatorzy Øyafestivalen w Oslo czekali na występ Verocaia od dawna

Pomysłodawcy norweskiej imprezy próbowali ściągnąć brazylijskiego mistrza na swoją scenę od ponad czterech lat. Ten ambitny pomysł doczekał się finału głównie przez wzgląd na owocne negocjacje z dyrekcją katowickiego OFF Festivalu, która wysunęła propozycję zaangażowania tyskiej orkiestry do tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

— AUKSO to orkiestra, która ma doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów. Są wyśmienici w tym, co robią — powiedziała PAP Birgitte Mandelid, odpowiedzialna za pozyskiwanie artystów Øyafestivalen.

Śląscy instrumentaliści wcale nie ukrywali, że idąc na pierwszą wspólną próbę z kompozytorem z Ameryki Południowej, odczuwali sporą dozę niepewności co do jego wymogów. Dosyć szybko wyszło jednak na jaw, że brazylijski twórca wprost nie mógł wyjść z podziwu dla perfekcyjnego warsztatu polskich instrumentalistów.

— Kiedy jednak usiadł za pulpitem i zagraliśmy pierwsze dźwięki, w jego oczach zauważyliśmy błysk. Wszystko się zgadzało. Dostał takiej energii, że w ogóle nie było widać jego 81 lat — wspominała wiolonczelistka AUKSO Joanna Urbańska-Mikszta.

Śląska grupa od niemal trzydziestu lat systematycznie wchodzi w różnorodne współprace z twórcami reprezentującymi najrozmaitsze gatunki muzyczne. Zespół z Tychów ma w swoim obszernym dorobku wybitne występy u boku Krzysztofa Pendereckiego, Aphex Twina, a także wspólne projekty z Leszkiem Możdżerem, Tomaszem Stańką oraz gitarzystą Radiohead Jonny'm Greenwoodem.

Główny dyrygent, pomysłodawca i dyrektor artystyczny formacji, Marek Moś, regularnie przypomina, że fundamentem ich scenicznych triumfów zawsze pozostaje bardzo głębokie uznanie okazywane zapraszanemu twórcy i jego dziełom.

— Nasz szacunek wyrażamy tym, jak dobrze jesteśmy do współpracy z nim przygotowani — mówił.

Tyscy instrumentaliści AUKSO zaskoczeni zachowaniem publiczności

Pomimo faktu, że członkowie orkiestry mają na swoim koncie naprawdę sporo podobnych wydarzeń plenerowych w całej Europie, bardzo żywiołowe zachowanie młodych uczestników festiwalu wciąż robi na członkach śląskiego zespołu kameralnego piorunujące wrażenie.

— Nie jesteśmy gwiazdami rocka. Kiedy ludzie pod sceną krzyczą i skaczą, jest to dla nas nowość — przyznała Urbańska-Mikszta.

Tychy na fotografiach: