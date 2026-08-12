Xtreme Fitness Gyms i Xtreme KiDS już w CH Plejada. Nowa przestrzeń dla aktywnych rodzin w Sosnowcu

Nowa sportowo-rodzinna przestrzeń w CH Plejada

25 lipca w Centrum Handlowym Plejada w Sosnowcu otwarte zostały dwie nowe lokalizacje należące do Xtreme Brands: Xtreme Fitness Gyms oraz Xtreme KiDS. Obie przestrzenie powstały w nowej części centrum przy ul. Stanisława Staszica 8B.

Lokalizacje znajdują się obok siebie, dzięki czemu wzmacniają sportowo-rekreacyjną ofertę modernizowanego obiektu. To rozwiązanie pozwala mieszkańcom Sosnowca połączyć aktywność dorosłych i dzieci w jednej przestrzeni.

Nowa część CH Plejada ma osobne wejście i może działać niezależnie od standardowych godzin otwarcia centrum, również w niedziele i święta. Otwarcie Xtreme Fitness Gyms i Xtreme KiDS wpisuje się w szerszą zmianę obiektu, którego oferta rozwijana jest w kierunku usług, gastronomii, sportu i rodzinnej rozrywki.

Autor: Xtreme Fitness Gyms / Materiały prasowe

Xtreme Fitness Gyms w standardzie Premium

Nowy klub Xtreme Fitness Gyms zajmuje powierzchnię 866 m² i działa w standardzie Premium. Przestrzeń została zaprojektowana zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają regularne treningi, jak i dla bardziej doświadczonych użytkowników.

Klub podzielono na wyspecjalizowane strefy treningowe. Klubowicze mogą korzystać m.in. ze strefy cardio, Air Zone, strefy treningu funkcjonalnego, wolnych ciężarów i maszyn siłowych oraz przestrzeni przeznaczonej do treningu dolnych partii ciała.

W klubie znajduje się również sala zajęć grupowych oraz strefa HYROX, umożliwiająca przygotowanie do treningów i zawodów łączących bieganie z ćwiczeniami funkcjonalnymi. Strefę cardio wyposażono w urządzenia Matrix z ekranami dotykowymi.

Ofertę uzupełniają zajęcia grupowe prowadzone przez instruktorów oraz wsparcie trenerów, które pomaga bezpiecznie rozpocząć ćwiczenia i dobrać trening do indywidualnego poziomu zaawansowania.

Xtreme KiDS, czyli wielostrefowa sala zabaw dla dzieci

Xtreme KiDS to przestrzeń przeznaczona dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat. Koncept łączy swobodną zabawę z aktywnością wspierającą rozwój sprawności, koordynacji i pewności ruchowej.

Sala została podzielona na strefy dostosowane do wieku oraz różnych potrzeb dzieci. Wśród nich znajdują się m.in. X-Baby dla najmłodszych, X-Play z konstrukcjami zabawowymi, X-Jump, X-Fitness i X-Gym.

Na miejscu działa także X-Cafe – przestrzeń, w której rodzice mogą odpocząć, napić się kawy lub pracować, pozostając w pobliżu bawiących się dzieci.

Autor: Xtreme Fitness Gyms/ Materiały prasowe

Urodziny, zabawa i ruch bez poczucia obowiązku

W Xtreme KiDS dostępne są również sale do organizacji przyjęć urodzinowych. Każda z nich ma odrębny motyw przewodni: Disco, Gold, Fluoro lub Chmurkowy. Dzięki temu scenariusz wydarzenia można dopasować do zainteresowań dziecka.

Konstrukcje z przeszkodami, zjeżdżalnie, elementy linowe oraz dziecięce strefy sportowe zachęcają najmłodszych do ruchu poprzez zabawę. Koncept został zaprojektowany jako alternatywa dla czasu spędzanego przed ekranami, ale także jako miejsce spotkań i budowania relacji z rówieśnikami.

– Chcemy, aby dzieci kojarzyły aktywność przede wszystkim z przyjemnością, ciekawością i możliwością sprawdzania własnych umiejętności. W Xtreme KiDS mogą się bawić, rozwijać koordynację i sprawność, a jednocześnie spędzać czas z innymi dziećmi. Zależy nam, aby wracały do nas dlatego, że dobrze się tutaj czują, a nie dlatego, że ruch został im przedstawiony jako kolejny obowiązek – podkreśla Łukasz Najda, partner franczyzowy i właściciel Xtreme KiDS Sosnowiec.

Dwa koncepty w jednej lokalizacji

Sąsiedztwo klubu fitness i sali zabaw odpowiada na jedną z częstych barier utrudniających rodzicom regularną aktywność – konieczność pogodzenia pracy, obowiązków domowych, opieki nad dziećmi i dodatkowych dojazdów.

Obecność obu konceptów w jednej lokalizacji pozwala rodzinie zaplanować różne formy spędzania czasu bez przemieszczania się pomiędzy odległymi punktami miasta.

– Rodzice często rezygnują z regularnej aktywności nie z braku motywacji, lecz z powodu codziennej logistyki. Sąsiedztwo Xtreme Fitness Gyms i Xtreme KiDS pozwala łatwiej zaplanować czas całej rodziny – dorosłym daje dostęp do profesjonalnej przestrzeni treningowej, a dzieciom możliwość aktywnej zabawy. To również prosty sposób, by pokazywać najmłodszym, że ruch nie jest jednorazowym postanowieniem, ale naturalną częścią codzienności – mówi Bartosz Woźnica, partner franczyzowy i właściciel Xtreme Fitness Gyms Sosnowiec Plejada.

Zasady korzystania z Xtreme KiDS, w tym warunki ewentualnego pozostawienia dziecka pod opieką personelu, określa regulamin lokalizacji.

Autor: Xtreme Fitness Gyms/ Materiały prasowe

Xtreme Brands rozwija ofertę aktywnej rozrywki

Xtreme Brands to polska grupa rozwijająca marki z sektora fitness i aktywnej rozrywki. W jej portfolio znajdują się Xtreme Fitness Gyms – jedna z największych sieci klubów fitness w Polsce – oraz Xtreme KiDS, koncept łączący ruch, zabawę i rozwój dzieci.

Organizacja odpowiada za strategiczny rozwój marek, budowę sieci franczyzowej oraz tworzenie standardów wspierających partnerów na każdym etapie prowadzenia biznesu – od analizy lokalizacji i przygotowania inwestycji, przez sprzedaż i marketing, po codzienne zarządzanie operacyjne.

Aktualne godziny otwarcia, grafik zajęć oraz szczegóły oferty są dostępne na stronach internetowych i w mediach społecznościowych obu lokalizacji.