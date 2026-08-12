Katowice Airport po raz pierwszy w historii obsłużyło ponad milion pasażerów w miesiąc

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-08-12 6:56

Ponad 1,03 mln pasażerów obsłużono w lipcu na lotnisku Katowice Airport – poinformowały we wtorek służby prasowe portu. To pierwszy raz w historii, gdy w ciągu jednego miesiąca przekroczono barierę miliona podróżnych. Wynik jest o 7,39 proc. lepszy niż w lipcu ubiegłego roku.

Tłum pasażerów z bagażami w terminalu Katowice Airport. O rekordowych wynikach lotniska przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ilustracja AI do artykułu: Katowice Airport po raz pierwszy w historii obsłużyło ponad milion pasażerów w miesiąc

Ponad milion pasażerów w lipcu

Katowice Airport po raz pierwszy w swojej historii obsłużyło ponad milion pasażerów w ciągu jednego miesiąca. Jak poinformowały we wtorek służby prasowe lotniska, w lipcu 2026 roku z jego usług skorzystało łącznie 1,03 mln podróżnych. To o 70,8 tys. osób (7,39 proc.) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wzrosty w ruchu regularnym i czarterowym

Na lipcowy wynik złożyły się wzrosty w obu głównych segmentach ruchu. Z połączeń regularnych skorzystało 415,3 tys. pasażerów, czyli o 51,6 tys. (14,19 proc.) więcej niż w lipcu 2025 r. Z kolei rejsy czarterowe, w których katowicki port jest krajowym liderem wśród lotnisk regionalnych, wybrało 612,1 tys. podróżnych, co oznacza wzrost o 19,5 tys. (3,29 proc.) rok do roku. W minionym miesiącu zwiększyła się także liczba operacji lotniczych – odnotowano 6695 startów i lądowań, o 317 (4,97 proc.) więcej niż przed rokiem.

Prezes GTL o rekordowym sezonie

Prezes zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL) Artur Tomasik podkreśla, że bieżący sezon wakacyjny będzie pod względem liczby pasażerów rekordowy w historii lotniska.

Tak wygląda najnowocześniejsze lotnisko w Polsce Katowice Airport

Katowice Airport
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W lipcu w Katowice Airport po raz pierwszy w historii obsłużono ponad milion pasażerów w ciągu jednego miesiąca. W sierpniu ruch utrzyma się na równie wysokim poziomie i z siatki połączeń portu ponownie skorzysta ponad milion podróżnych - ocenił Tomasik.

Wyniki od początku roku i prognozy

Dobre wyniki lotniska widoczne są również w danych za dłuższe okresy. Od stycznia do końca lipca 2026 roku w Katowice Airport obsłużono łącznie 4,255 mln pasażerów, o blisko 285 tys. (7,17 proc.) więcej w porównaniu z pierwszymi siedmioma miesiącami 2025 roku. W samym pierwszym półroczu z usług portu skorzystało 3,225 mln podróżnych (wzrost o ponad 7 proc. r/r), realizując 24 544 operacje lotnicze (wzrost o 5 proc. r/r).

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce i jest jednym z kluczowych krajowych portów cargo. W rekordowym dotąd 2025 roku obsłużył 7,3 mln pasażerów. Zgodnie z tegorocznymi prognozami, na koniec 2026 roku liczba ta ma wzrosnąć do 7,9 mln osób.

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