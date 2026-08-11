Trump chwali się sukcesem po rozmowach z Putinem. „Wraca do domu”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-08-11 22:25

Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek, 11 sierpnia, że rozmowy, jakie przeprowadził z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, przyniosły pewien pozytywny skutek. Moskwa zgodziła się bowiem uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Trump przekazał, że Kreml „nie zażądał nikogo w zamian”.

Donald Trump i Władimir Putin. O kulisach uwolnienia Roberta Gilmana przeczytasz na portalu SE.
Autor: Associated Press

Trump ogłasza sukces rozmów z Putinem

„Z dumą ogłaszam, że amerykański obywatel Robert Gilman, były żołnierz piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, wraca DO DOMU!” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

„Po moich rozmowach z prezydentem Władimirem Putinem Rosja zgodziła się go uwolnić, w dużej mierze ze względów humanitarnych. Doceniamy tę decyzję oraz fakt, że Rosja nie zażądała nikogo w zamian - nie doszło do żadnej wymiany” - przekazał prezydent USA.

Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, wyląduje we wtorek wieczorem pod Waszyngtonem. „Właśnie z nim rozmawiałem i miał tylko jedną prośbę - o WIELKIEGO cheeseburgera po wylądowaniu. Zajmę się tym!” - dodał Trump.

Nie wiadomo, kiedy Trump rozmawiał po raz ostatni z Putinem. Doradca Putina ds. międzynarodowych Jurij Uszakow poinformował w zeszłym tygodniu doradców Trumpa, że rosyjski przywódca zgodził się podpisać dekret ułaskawiający Gilmana z przyczyn humanitarnych, uwzględniając przyjaźń Putina z prezydentem.

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„Prezydent nie zatrzyma się”

Sekretarz stanu USA Marco Rubio napisał we wtorek w serwisie X, że Gilman „dołącza do ponad stu Amerykanów, których prezydent Trump uwolnił podczas swojej drugiej kadencji”. Podziękował Rosji za współpracę ze specjalnym wysłannikiem Trumpa, Steve’em Witkoffem, w celu uwolnienia Gilmana oraz za umożliwienie mu otrzymania niezbędnego leczenia medycznego w USA.

„Choć doceniamy ten pozytywny krok, nadal domagamy się natychmiastowego powrotu wszystkich pozostałych niesprawiedliwie zatrzymanych Amerykanów, w tym Stephena Hubbarda, który również jest niesłusznie przetrzymywany. Prezydent nie zatrzyma się, dopóki wszyscy niesłusznie przetrzymywani Amerykanie nie wrócą do domu” - zapowiedział Rubio.

Stephen Hubbard, który ma 74 lata, w październiku 2024 r. usłyszał wyrok sześciu lat i dziesięciu miesięcy więzienia za „działalność najemniczą” na rzecz Ukrainy.

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Kim jest Robert Gilman?

Wcześniej o uwolnieniu przez Rosję Gilmana poinformowały media, powołując się na amerykańskich urzędników. Biały Dom i Departament Stanu wzywały Moskwę do uwolnienia 32-letniego Gilmana, by mógł trafić na leczenie do USA.

Gilman był osadzony w więzieniu w Woroneżu, ok. 550 km na południe od Moskwy. Eric Lebson, dyrektor ds. strategii w Global Reach, organizacji reprezentującej rodzinę Gilmana, powiedział w zeszłym tygodniu agencji Reutera, że Gilman został przeniesiony pod koniec czerwca ze szpitala więziennego na oddział psychiatryczny cywilnego szpitala ratunkowego w stanie przypominającym katatonię, określanym jako „osłupienie dysocjacyjne”.

Gilman, który służył w piechocie morskiej USA od sierpnia 2019 do sierpnia 2020 roku, został aresztowany w Woroneżu za rzekome kopnięcie pod wpływem alkoholu policjanta - informowały rosyjskie media państwowe. Został skazany na 4,5 roku więzienia.

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