Obnażał się na balkonie przy przedszkolu. 64-letni Ukrainiec zatrzymany

Do zdarzenia doszło 8 sierpnia w Chrzanowie. To właśnie wtedy policjanci odebrali niepokojące zgłoszenie. Dotyczyło ono mężczyzny, który miał obnażać się na balkonie jednego z bloków. Budynek znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola. Jak informuje małopolska policja, kluczowa okazała się reakcja świadka.

Interwencja policji i szokujące odkrycie

Funkcjonariusze natychmiast udali się pod wskazany adres. Szybko ustalili mieszkanie, w którym mógł przebywać sprawca. Podczas interwencji wylegitymowali 64-letniego obywatela Ukrainy. Rutynowe sprawdzenie danych w policyjnych systemach przyniosło jednak szokujący rezultat.

- Sprawdzenie jego danych w policyjnych systemach informacyjnych wykazało, że jest on osobą poszukiwaną międzynarodowo na podstawie Czerwonej Noty Interpolu

- przekazała Policja Małopolska.

"Poszukiwany czerwoną notą wpadł gdy się obnażał"

Jak podsumowuje policja, pozornie błaha interwencja doprowadziła do ujęcia osoby ściganej za najpoważniejsze przestępstwa. Okazało się, że 64-latek był poszukiwany przez służby w swojej ojczyźnie. Zarzuty są niezwykle poważne i dotyczą przestępstw na tle seksualnym.

- Mężczyzna był poszukiwany przez ukraińskie organy ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym oraz przestępstw przeciwko dzieciom. Grozi mu dożywocie

- informuje policja.

Czym jest Czerwona Nota Interpolu?

Czerwona Nota to najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań. Jest wydawana wobec najgroźniejszych przestępców w celu ich zlokalizowania i tymczasowego aresztowania. To właśnie dzięki niej możliwa jest skuteczna współpraca służb z różnych krajów.

- Czerwona Nota Interpolu jest międzynarodowym powiadomieniem dotyczącym osoby poszukiwanej w celu jej zlokalizowania i zatrzymania na potrzeby postępowania ekstradycyjnego lub innych przewidzianych prawem procedur. Współpraca służb różnych państw oraz wymiana informacji za pośrednictwem Interpolu pozwalają na skuteczne ustalanie miejsca pobytu osób próbujących uniknąć odpowiedzialności karnej

- czytamy w komunikacie Policji Małopolskiej.

Co dalej z zatrzymanym 64-latkiem?

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu w Chrzanowie.

- Mężczyzna został zatrzymany przez chrzanowskich policjantów, a następnie osadzony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Funkcjonariusze sporządzili niezbędną dokumentację oraz powiadomili właściwe komórki Policji zajmujące się współpracą międzynarodową, a także przedstawicielstwo dyplomatyczne

- przekazują policjanci.

Teraz 64-latka czekają dalsze czynności związane z jego statusem osoby poszukiwanej przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości, co najprawdopodobniej zakończy się ekstradycją.