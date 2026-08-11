Winda z ludźmi spadła z czwartego piętra! Oto co działo się w środku

Winda runęła z czwartego piętra. Kamera monitoringu uchwyciła moment wypadku

Winda z ludźmi w środku urwała się na wysokości czwartego piętra! Do wypadku doszło w budynku mieszkalnym w Machaczkale w Rosji. Do windy weszło dziewięciu mężczyzn. Według miejscowych władz kabina mogła przewozić najwyżej sześć osób. Nagranie z kamery pokazuje pasażerów stojących w zatłoczonej windzie. W pewnym momencie kabina gwałtownie rusza w dół. Siła szarpnięcia przewraca mężczyzn. Pasażerowie wpadają na siebie i po chwili leżą na podłodze. Według informacji przekazanych przez rosyjskie służby winda spadła z czwartego piętra, z wysokości około 15 metrów.

Czterech pasażerów windy ma połamane nogi, pozostałym nic poważnego się nie stało

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Czterech pasażerów doznało złamań nóg. Ministerstwo zdrowia Dagestanu przekazało, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostali pasażerowie nie odnieśli tak poważnych obrażeń. Teraz śledczy sprawdzają, dlaczego doszło do wypadku i czy winda była sprawna. Sprawa może być poważniejsza niż samo przekroczenie liczby osób, które mogły znaleźć się w kabinie.

Budynek został ukończony w 2021 roku, ale według lokalnych władz mieszkaniowych nigdy nie otrzymał dokumentu dopuszczającego go oficjalnie do użytkowania. Pojawiły się więc pytania o to, czy znajdująca się w nim winda została prawidłowo zamontowana, sprawdzona i dopuszczona do pracy.

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie karne dotyczące niedopełnienia wymogów bezpieczeństwa. Śledczy mają ustalić, kto odpowiadał za stan windy oraz jej kontrolę. Według miejscowych informacji blok, w którym doszło do wypadku, może być jednym z około 180 wieżowców w regionie uznawanych za samowole budowlane. Na razie nie wiadomo, czy bezpośrednią przyczyną upadku windy było jej przeciążenie, awaria techniczna czy inne zaniedbania. Ma to wyjaśnić śledztwo.

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🇷🇺 An elevator carrying nine people suddenly plunged inside an apartment building in Makhachkala, Russia.Four people were hospitalized after the fall. pic.twitter.com/O8Nsd5SCtq— Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 10, 2026

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