Radiowóz zepchnął z drogi uciekającego nastolatka. Wideo z pościgu wywołało burzę

Policyjny pościg i groźna kolizja po spotkaniu młodzieży. Śledczy badają sprawę

Zderzenie policyjnego samochodu z uciekającym motorowerzystą wywołało w Finlandii prawdziwą burzę. W internecie pojawiło się wideo przedstawiające ten incydent. Obecnie prowadzone są dwa odrębne śledztwa dotyczące zarówno działań funkcjonariuszy, jak i samego kierowcy jednośladu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Tuusula w sobotę 8 sierpnia. Zorganizowano tam zlot motorowerów.

Z nieznanych na razie powodów mundurowi podjęli próbę zatrzymania jednego z uczestników zlotu, włączając do akcji nieoznakowany pojazd. W trakcie zderzenia z radiowozem młody człowiek został zepchnięty z trasy i wpadł do rowu tuż przy płocie. Mimo groźnie wyglądającej sytuacji, chłopak nie odniósł poważnych ran.

Burzliwa debata na temat metod policji wybuchła po tym, jak do sieci trafiło wideo. Najwięcej kontrowersji wzbudziło nagranie z kamerki umieszczonej bezpośrednio na kasku innego motocyklisty.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć

Nieoznakowany radiowóz zepchnął z drogi motorowerzystę. Kulisy brutalnego pościgu

Z początku na filmie możemy zobaczyć grupę młodych ludzi poruszających się jednośladami. Z każdą chwilą uczestników robi się jednak coraz mniej. Jeden z chłopców kilkukrotnie spogląda za siebie, widząc ścigający go cywilny pojazd policyjny. W pewnym momencie auto zrównuje się z uciekinierem, a następnie gwałtownie zjeżdża do prawej krawędzi i uderza w nastolatka. W efekcie motorowerzysta kończy jazdę w rowie.

Po publikacji wideo pojawiły się poważne zarzuty pod adresem funkcjonariuszy. Zastanawiano się, czy interwencja z użyciem siły była konieczna w przypadku młodego chłopaka na motorowerze. Policja dotychczas nie odniosła się do zarzutów, nie zdradziła również, co doprowadziło do samego pościgu.

Na ten moment prowadzone są dwa niezależne dochodzenia. Jedno, nadzorowane przez specjalną komórkę do spraw przestępczości wewnątrz służb, ma na celu sprawdzenie działań mundurowych. Nie wiadomo jednak, jakie zarzuty usłyszą policjanci. Z kolei śledczy z Helsinek analizują działania młodego uciekiniera, sprawdzając, czy naraził on innych na niebezpieczeństwo.

Tego typu zloty młodych miłośników dwóch kółek, popularnie nazywane „mopomiitti”, cieszą się w Finlandii sporym zainteresowaniem i są często zapowiadane w internecie. Warto zauważyć, że w tym kraju uprawnienia do prowadzenia motoroweru można uzyskać już po ukończeniu piętnastu lat.

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie