"Pałac Putina" zagrożony? Ukraińcy mieli zniszczyć ważne zabezpieczenia

"The Moscow Times": Ukraińcy uderzyli w obronę „pałacu Putina”. Zniszczyli ważne systemy

Ukraińcy przeprowadzili serię ataków na rosyjskie instalacje wojskowe w pobliżu rezydencji nad Morzem Czarnym, znanej jako „pałac Putina”. Obiekt znajduje się około 20 km od Gelendżyka. Jak opisuje „The Moscow Times”, jednym z celów był system walki radioelektronicznej znajdujący się na terenie jednostki wojskowej nr 2156. Jego zniszczenie mają potwierdzać zdjęcia satelitarne.

Rosjanie używali tam systemu Wołna Kupol Garant. Jego zadaniem było między innymi zakłócanie łączności satelitarnej Starlink. System miał chronić obszar około 20 km kw. i utrudniać działanie dronów. Rosyjski analityk wojskowy Jan Matwiejew cytowany przez wspomniany portal zwraca jednak uwagę na jego poważną wadę. Instalacja jest duża, przez co łatwo zauważyć ją z powietrza i wskazać jako cel. Zniszczenie systemu zakłócającego miało umożliwić Ukraińcom przeprowadzenie kolejnego uderzenia. Około 500 metrów dalej znajdował się rosyjski system obrony powietrznej S-400.

Według analityka zdjęcia satelitarne pokazują zniszczenie co najmniej jednej wyrzutni S-400

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert „Madziar” Browdi poinformował, że drony zaatakowały go w nocy z 8 na 9 sierpnia. Według jego relacji S-400 podczas ataku wystrzelił jednocześnie sześć pocisków. Później w miejscu, gdzie znajdował się system, przez około trzy godziny trwał pożar. Matwiejew twierdzi, że zdjęcia satelitarne pokazują zniszczenie co najmniej jednej wyrzutni S-400. Jego zdaniem oznacza to, że ochrona „pałacu Putina” została mocno osłabiona.

Rezydencja nad Morzem Czarnym stała się szerzej znana po śledztwie Fundacji Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego. Według jego zespołu kompleks ma 17,7 tys. m kw. i znajdują się tam m.in. kino, lodowisko, basen, spa, restauracje, sauny i lądowisko dla helikopterów. Nad terenem obowiązuje zakaz lotów. Fundacja Nawalnego informowała również, że około 7 tys. hektarów ziemi wokół kompleksu znajduje się pod kontrolą rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Kreml od lat zaprzeczał, że rezydencja należy do Władimira Putina.

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Putin's Palace is just south of the destroyed S-400 missile air defense system. Undoubtedly one of several in the area. pic.twitter.com/vU2EHCnRNV— Igor Sushko (@igorsushko) August 9, 2026

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