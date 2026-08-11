Polski traktorzysta w amoku na niemieckiej autostradzie. Policjanci w szoku. "To coś, czego naprawdę się nie spodziewaliśmy"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-11 8:40

53‑letni Polak urządził sobie nocny rajd traktorem po niemieckiej autostradzie A19. Kompletnie pijany, bez odpowiednich uprawnień, jechał wężykiem 40 km/h, aż w końcu zatrzymała go policja. Funkcjonariusze nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli.

Nocny rajd traktorem na A19

We wtorkowy wieczór, tuż przed 23:00, niemiecki policyjny dyżurny odebrał zgłoszenie, które brzmiało jak żart. Kierowca jadący autostradą A19 zauważył traktor poruszający się slalomem w okolicach węzła Glasewitz, w kierunku Rostocku. Maszyna miała jechać około 40 km/h – czyli tempem, które na autostradzie jest skrajnie niebezpieczne.

Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Policjanci szybko namierzyli pojazd – ciągnik jechał… po pasie awaryjnym, poruszając się "zygzakiem". Mundurowi zatrzymali maszynę i natychmiast przystąpili do kontroli.

2,36 promila i zero uprawnień

Okazało się, że za kierownicą siedzi 53‑letni Polak, który ledwo trzymał się na nogach. Badanie alkomatem nie pozostawiło wątpliwości – 2,36 promila alkoholu. To poziom, przy którym większość osób ma poważne problemy z koordynacją, a prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu jest skrajnie niebezpieczne.

Co więcej, mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania takim pojazdem. Policja od razu uniemożliwiła pijanemu traktorzyście dalszą jazdę.

Polecany artykuł:

Wkurzony rolnik naprawdę to zrobił! Wsiadł w ciągnik i zaorał asfalt

„Musieliśmy spojrzeć dwa razy” – mówi policjant

André Falke z policji w Rostocku przyznał, że sytuacja była wyjątkowa nawet jak na autostradowe patrole:

– Czasem widzi się rzeczy, na które trzeba spojrzeć drugi raz, żeby je ogarnąć. Traktor jadący slalomem po autostradzie to coś, czego naprawdę nie spodziewamy się na służbie – mówi funkcjonariusz.

Falke dodaje, że zgłoszenie brzmiało absurdalnie, ale patrol bardzo szybko potwierdził, że to nie żart.

Co grozi polskiemu traktorzyście?

Polaka przewieziono do szpitala w Güstrow, gdzie pobrano mu krew do badań. Oczywiście zakazano mu dalszej jazdy, a traktor musiała odholować osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

53‑latek odpowie teraz za jazdę po alkoholu oraz prowadzenie pojazdu bez wymaganej kategorii prawa jazdy. Niemiecka policja nie ukrywa, że tylko dzięki szybkiej reakcji świadków i patrolu nie doszło do tragedii.

Pijany traktorzysta z Polski na niemieckiej autostradzie
Galeria zdjęć 4
QUIZ. Polska czy Niemcy?
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie?
QUIZ. Polska czy Niemcy
Historia Muru Berlińskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAKTORZYSTA
CIĄGNIK
NIEMCY
POLICJA NIEMCY
POLACY W NIEMCZECH
PIJANY TRAKTORZYSTA
AUTOSTRADA