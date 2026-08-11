Wielkie trzęsienie ziemi, rośnie liczba ofiar! Przerażające wideo

Trzęsienie ziemi przerwało mszę w Kolumbii. Wieża katedry runęła podczas wstrząsów

Kataklizm w Kolumbii! Rośnie liczba ofiar, w mediach społecznościowych pojawiają się coraz bardziej przerażające filmy. Trzęsienie ziemi rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 7.34 czasu lokalnego, czyli o 14.34 w Polsce. Według Kolumbijskiej Służby Geologicznej miało magnitudę 7,4 i było najsilniejszym trzęsieniem w kraju w XXI wieku.

Jednym z najbardziej poruszających nagrań z kataklizmu jest film z Katedry w Manizales. W świątyni trwała właśnie msza transmitowana na żywo. Na nagraniu widać moment rozpoczęcia wstrząsów. Ksiądz przerywa nabożeństwo i podpiera się o jeden z filarów. Inne filmy pokazują katedrę z zewnątrz. Jedna z jej bocznych wież zaczyna się mocno chwiać, po czym przewraca się. Bazylika Katedralna Matki Bożej Różańcowej w Manizales została ukończona w 1939 roku. Jest jednym z najbardziej znanych budynków w regionie. Jej główna wieża ma ponad 100 metrów wysokości, dzięki czemu świątynia należy do najwyższych katedr w Ameryce Łacińskiej.

Zawaliły się trzy szpitale, a kolejnych 18 zostało uszkodzonych. Zniszczenia odnotowano także na lotnisku

Skala zniszczeń w zachodniej Kolumbii jest jednak znacznie większa. Według najnowszych danych co najmniej 132 osoby zginęły. Organizacja zrzeszająca burmistrzów kolumbijskich miast informowała również o 570 rannych. Szczególnie trudna sytuacja jest w Cali. Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella przekazał, że w mieście rannych zostało około 700 osób, a 188 uznaje się za zaginione. Uszkodzonych jest około 5 tys. domów. Zawaliły się trzy szpitale, a kolejnych 18 zostało uszkodzonych. Zniszczenia odnotowano także na lotnisku. W Cali wprowadzono godzinę policyjną. Władze chcą w ten sposób ułatwić pracę ratownikom i zapobiec grabieżom. Burmistrz Alejandro Eder zdecydował również o wysłaniu wojska do części miasta najbardziej dotkniętych trzęsieniem.

Po głównym trzęsieniu ziemi ziemia nadal drżała. Do poniedziałkowego wieczoru służby odnotowały 47 wstrząsów wtórnych. Najsilniejszy miał magnitudę 4,8. Epicentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości około 100 km w rejonie San Jose del Palmar w departamencie Choco, około 280 km na zachód od Bogoty. Władze Kolumbii ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy.

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🇨🇴 | URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3— Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

A 7.4 earthquake has struck Colombia, with significant damage reported. pic.twitter.com/45WC9PJDz0— Pop Base (@PopBase) August 10, 2026

Recuento de videos del momento del terremoto de 7.4Mw en #Chocó, #Colombia. El evento ha provocado daños en Manizales, Pereira, Armenia, Cali y varios poblados cercanos que hasta el momento siguen incomunicados. pic.twitter.com/ndhjfRW2Cc— IIGEA A.C. (@IIGEAac) August 10, 2026