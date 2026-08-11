Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, 7 sierpnia 2026 roku, w Zabrzu. 79-letni mężczyzna wszedł do dzikiego zbiornika wodnego przy ul. Kopalnianej, gdzie ugrzązł w silnie zamulonym i grząskim dnie. Senior nie był w stanie samodzielnie się wydostać. Na szczęście jego sytuację zauważyli przejeżdżający w pobliżu quadowcy, którzy natychmiast wezwali pomoc. O zdarzeniu jako pierwszy poinformował portal Zabrze112.pl.

Zauważyli seniora uwięzionego w wodzie

Zgłoszenie dotyczące niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu o godz. 18:46. Świadkowie zauważyli starszego mężczyznę znajdującego się w przybrzeżnej części dzikiego akwenu. 79-latek nie był w stanie wykonać żadnego ruchu i potrzebował pilnej pomocy.

Strażacy ustalili, że Zabrzanin został uwięziony przez grząskie, mocno zamulone dno. Podłoże przyssało go w taki sposób, że nie mógł wrócić na bezpieczny, twardy grunt. Przebywanie w wodzie stwarzało realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

Na miejsce ruszyli płetwonurkowie z Bytomia

Ze względu na charakter zdarzenia dyspozytor skierował na miejsce znaczne siły ratunkowe. W akcji uczestniczyły trzy zastępy JRG Zabrze wraz z łodzią ratunkową, a także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego PSP z Bytomia. Na miejscu pojawili się również policjanci z Komisariatu IV Policji w Zabrzu oraz zespół ratownictwa medycznego.

Po przyjeździe strażacy natychmiast przystąpili do działania i wykorzystali specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego. Akcja przebiegła sprawnie. Ratownikom udało się wydobyć 79-latka z grząskiego dna i bezpiecznie przetransportować go na brzeg. Działania zakończono o godz. 19:31.

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79-latek trafił do szpitala

Senior otrzymał na miejscu pierwszą pomoc przedmedyczną. Następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Po przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki i ustabilizowaniu jego stanu mężczyzna został przewieziony do Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem o zagrożeniach, jakie mogą czekać na osoby korzystające z dzikich i niestrzeżonych zbiorników wodnych. Nieznane dno, nagłe uskoki, muł i grząskie podłoże mogą w ciągu kilku chwil doprowadzić do sytuacji zagrażającej życiu.