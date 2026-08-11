79-latek wszedł do dzikiego akwenu. Chwilę później znalazł się w śmiertelnej pułapce

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-08-11 6:29

Senior wszedł do dzikiego zbiornika wodnego w Zabrzu i został uwięziony w silnie zamulonym dnie. Nie był w stanie samodzielnie wydostać się z wody. Z pomocą przyszli przypadkowi świadkowie – przejeżdżający w pobliżu quadowcy, którzy natychmiast wezwali służby. Na miejsce skierowano m.in. strażaków z łodzią oraz specjalistycznych płetwonurków z Bytomia.

Ratownik wyciąga seniora z mulistego stawu. Obok na miniaturze karetka i wóz strażacki. O akcji w Zabrzu czytaj w SE.
Autor: KM PSP Zabrze/ Materiały prasowe

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, 7 sierpnia 2026 roku, w Zabrzu. 79-letni mężczyzna wszedł do dzikiego zbiornika wodnego przy ul. Kopalnianej, gdzie ugrzązł w silnie zamulonym i grząskim dnie. Senior nie był w stanie samodzielnie się wydostać. Na szczęście jego sytuację zauważyli przejeżdżający w pobliżu quadowcy, którzy natychmiast wezwali pomoc. O zdarzeniu jako pierwszy poinformował portal Zabrze112.pl.

Zauważyli seniora uwięzionego w wodzie

Zgłoszenie dotyczące niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu o godz. 18:46. Świadkowie zauważyli starszego mężczyznę znajdującego się w przybrzeżnej części dzikiego akwenu. 79-latek nie był w stanie wykonać żadnego ruchu i potrzebował pilnej pomocy.

Strażacy ustalili, że Zabrzanin został uwięziony przez grząskie, mocno zamulone dno. Podłoże przyssało go w taki sposób, że nie mógł wrócić na bezpieczny, twardy grunt. Przebywanie w wodzie stwarzało realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

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Na miejsce ruszyli płetwonurkowie z Bytomia

Ze względu na charakter zdarzenia dyspozytor skierował na miejsce znaczne siły ratunkowe. W akcji uczestniczyły trzy zastępy JRG Zabrze wraz z łodzią ratunkową, a także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego PSP z Bytomia. Na miejscu pojawili się również policjanci z Komisariatu IV Policji w Zabrzu oraz zespół ratownictwa medycznego.

Po przyjeździe strażacy natychmiast przystąpili do działania i wykorzystali specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego. Akcja przebiegła sprawnie. Ratownikom udało się wydobyć 79-latka z grząskiego dna i bezpiecznie przetransportować go na brzeg. Działania zakończono o godz. 19:31.

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79-latek trafił do szpitala

Senior otrzymał na miejscu pierwszą pomoc przedmedyczną. Następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Po przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki i ustabilizowaniu jego stanu mężczyzna został przewieziony do Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem o zagrożeniach, jakie mogą czekać na osoby korzystające z dzikich i niestrzeżonych zbiorników wodnych. Nieznane dno, nagłe uskoki, muł i grząskie podłoże mogą w ciągu kilku chwil doprowadzić do sytuacji zagrażającej życiu.

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