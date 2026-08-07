Najlepsze kąpieliska w województwie śląskim to turystyczne hity

Region południowej Polski dawno przestał być utożsamiany wyłącznie z kopalniami i fabrykami. Obecnie to doskonały kierunek dla entuzjastów letniego relaksu. Znajdziemy tu mnóstwo zagospodarowanych zbiorników wodnych, które dysponują piaszczystymi brzegami, drewnianymi kładkami oraz punktami wynajmu sprzętów wodnych. Podczas gorących dni te lokalne ośrodki tętnią życiem niczym popularne europejskie kurorty, co zgodnie podkreślają wypoczywający tam turyści.

Niewątpliwą zaletą regionu jest ogromny wybór form wypoczynku nad wodą. Część turystów wybiera ogromne jeziora z licznymi atrakcjami, a inni preferują ciche zatoczki w leśnych ostępach. Z tego powodu zarówno rodziny z maluchami, jak i miłośnicy błogiej ciszy bez problemu znajdą idealną przestrzeń.

Z każdym kolejnym sezonem rośnie liczba bezpiecznych miejsc do pływania, a włodarze śląskich miast chętnie inwestują w odnowę lokalnych terenów rekreacyjnych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna na Śląsku zbadała wodę. Gdzie jest najczystsza?

Bezpieczeństwo plażowiczów monitorują pracownicy Sanepidu, którzy regularnie badają stan mikrobiologiczny jezior przed wakacjami i w ich trakcie. Wyniki dają pewność, że pływanie nie zagraża zdrowiu. W poprzednich latach świetne noty zbierały dąbrowskie akweny Pogoria I i Pogoria III, tyskie Paprocany, gliwickie Czechowice oraz stawy w katowickiej Dolinie Trzech Stawów.

W tegorocznym zestawieniu wyróżniono kolejne znakomite obiekty. Szczególne uznanie zyskało rybnickie Kąpielisko Kamień, Słoneczna Plaża oraz znany Ośrodek Wypoczynkowy "OLZA", a także kilka innych zadbanych miejsc na terenie całego województwa.

Czystość akwenów, bogate zaplecze dla turystów oraz przyjazne środowisko naturalne niezmiennie napędzają ruch w regionie. Poniżej przedstawiamy zestawienie najbardziej urokliwych śląskich kąpielisk, w których z pewnością warto spędzić tegoroczny urlop.