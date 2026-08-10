Fani "Rancza" oburzeni wizytą Donalda Tuska na planie serialu. Reżyser wydał oświadczenie

"Ranczo" wraca z jedenastym sezonem

"Ranczo" było prawdziwym telewizyjnym fenomenem. Chociaż serial zyskał sympatię widzów już po pierwszym docinku, to chyba nikt nie spodziewał się takiego szaleństwa. Oglądalność poszczególnych sezonów wahała się od 4,5 milionów do ponad 8. W sumie doczekał się dziesięciu sezonów emitowanych w latach 2006–2016.

Od dawna powracały doniesienia o kontynuacji serialu. Dwa lata temu ponownie zrobiło się głośno o potencjalnej kontynuacji zatytułowanej "Ranczo. Zemsta wiedźm". Pod koniec 2025 roku oficjalnie potwierdzono, że produkcja powróci na ekrany. Jedenasty sezon składać się będzie z sześciu odcinków, które mają na dobre domknąć wszystkie wątki. Scenariusz stworzył przed lat nieżyjący już Andrzej Grembowicz, główny scenarzysta "Rancza". Nad jego odświeżoną wersją pracował jego syn, Marcin Grembowicz.

Wiosną tego roku ruszyły intensywne prace nad nowymi odcinkami "Rancza". Pod koniec maja część głównej ekipy spotkała się na pierwszym wspólnym czytaniu scenariusza, a 9 czerwca ruszyły nagrania do jedenastego sezonu. Wiadomo już, że na plan wróciła niemal cała obsada oraz ekipa filmowa.

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"Ranczo": Donald Tusk na planie. Widzowie obudzeni!

Zdjęcia powoli dobiegają końca. Gwiazdy serialu chętnie dzieliły się w swoich mediach społecznościowych zdjęciami i nagraniami z planu. W poniedziałkowe popołudnie swoją relację niespodziewanie wrzucił Donald Tusk! Premier spotkał się m.in. z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem. Jego wizyta na planie nie wszystkim się spodobała. Część widzów w komentarzach wyraża swoje niezadowolenie z wyboru "gościa".

Jeszcze w "Ranczo" brakuje Tuska, Już jeden Daniel Olbrychski całkiem psuje ten serial, a teraz jeszcze; Nie ta droga proszę. Polityka i tak już podzieliła ludzi; Premier chce ocieplić swój wizerunek, ale czy ta wizyta przysłuży się serialowi, oj nie wiem; Tusk to powinien brać przykład z Czerepacha bo on chociaż coś robił; Myślałem, że obsadzenie Olbrychskiego w kultowym serialu, to przegięcie; To już kpina - piszą w sieci internauci.

Do internetowej krytyki szybko odniósł się reżyser serialu. Wojciech Adamczyk już kilka razy bronił w sieci swoich pomysłów i prosił widzów, by dali serialowi szansę. Tym razem również zwrócił się do nich z prośbą.

Szanowni fani serialu „Ranczo”! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Ktoś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was! - napisał Adamczyk.

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PRAWDA czy FAŁSZ o "Ranczo". Czy ta scena zdarzyła się naprawdę? Pytanie 1 z 10 Ksiądz miał romans z jedną z parafianek. Postanowił porzuciś Kościół i wyjechał z kochanką PRAWDA FAŁSZ Następne pytanie