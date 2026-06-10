Ekipa "Rancza" wróciła na plan, a widzowie są podzieleni. "Będzie farsa" kontra "bardzo się cieszę"

Ekipa "Rancza" wróciła na plan!

"Ranczo" było prawdziwym telewizyjnym fenomenem. Chociaż serial zyskał sympatię widzów już po pierwszym docinku, to chyba nikt nie spodziewał się takiego szaleństwa. Oglądalność poszczególnych sezonów wahała się od 4,5 milionów do ponad 8. W sumie doczekał się dziesięciu sezonów emitowanych w latach 2006–2016.

Od dawna powracały doniesienia o kontynuacji serialu. W przeszłości powstał krótki spin-off "Ławeczka", film "Ranczo Wilkowyje" oraz dwa spektakle. Kilka lat temu pojawiły się pierwsze informacje dotyczące drugiego z filmów. Wydawało się, że śmierć Pawła Królikowskiego w lutym 2020 roku pogrzebała jakiekolwiek szanse na powrót kultowej produkcji. Dwa lata później odszedł uwielbiany Franciszek Pieczka. Część fanów nie wyobrażało sobie serialu bez nich.

Dwa lata temu ponownie zrobiło się głośno o potencjalnej kontynuacji zatytułowanej "Ranczo. Zemsta wiedźm". Pod koniec 2025 roku oficjalnie potwierdzono, że produkcja powróci na ekrany. Jedenasty sezon składać się będzie z sześciu odcinków, które mają na dobre domknąć wszystkie wątki. Scenariusz stworzył przed lat nieżyjący już Andrzej Grembowicz, główny scenarzysta "Rancza". Nad jego odświeżoną wersją pracował jego syn, Marcin Grembowicz.

Powstało wtedy 6 odcinków serialu i scenariusz filmu, będący skróconą wersją serialu. "Ranczo. Zemsta wiedźm" to oryginalna historia zaadaptowana do upływu czasu – mówi Maciej Strzembosz, producent serialu.

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"Ranczo" powraca. Widzowie podzieleni

We wtorek, 9 czerwca rozpoczęły się zdjęcia do serialu. Na plan wrócili m.in. Cezary Żak, Ilona Ostrowska, Grażyna Zielińska i Marta Chodorowska. Dzień później ukazała się informacja, że do obsady dołączył Daniel Olbrychski. Legendarny aktor ma zastąpić na serialowej ławeczce niezapomnianego Franciszka Pieczkę.

Tak jak kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, tak teraz zastąpi go Daniel Olbrychski – ujawnił Maciej Strzembosz w rozmowie z programem "19:30”.

Z kolei reżyser "Rancza" Wojciech Adamczyk w rozmowie z ESKĄ zdradził, że widzowie będą "zadowoleni, zaskoczeni tym w jaki sposób pan Daniel pojawi się na ekranie".

Na Facebooku Telewizji Polskiej pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu, które nawiązuje do premierowego sezonu "Rancza". Fani serialu od razu rzucili się do komentowania. I jak zawsze ich opinie są podzielone. Część internautów nie może doczekać się powrotu do Wilkowyj. Inni są mniej entuzjastyczni.

Mam też nadzieję że będę się równie dobrze bawić; Już nie mogę się doczekać. Bardzo, bardzo się cieszę; Z wcześniejszych powrotów po latach innych produkcji nie wróżę nic dobrego. Może się mylę; Bez Kusego nie ma Rancza; Czekałam cierpliwie na dalszy ciąg historii tej wsi, tej społeczności i tych żyjących jeszcze bohaterów (i aktorów); Udział Olbrychskiego na duży minus niestety; Chyba będzie farsa; Nie, nie ma powrotu - można przeczytać w sieci.

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