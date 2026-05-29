To już nie tylko plotki! "Ranczo" wraca z nowym sezonem. Aktorzy pokazali zdjęcia

"Ranczo" powraca z jedenastym sezonem!

Serial "Ranczo" to był telewizyjny fenomen. Produkcję TVP oglądały miliony widzów. Oglądalność poszczególnych sezonów wahała się od 4,5 milionów do ponad 8. Największą popularnością cieszył się trzeci odcinek czwartej serii, który miało oglądać ponad 10 milionów widzów! Od zakończenia produkcji minęło już dziesięć lat.

Od dawna powracały doniesienia o kontynuacji serialu. W przeszłości powstał krótki spin-off "Ławeczka", film "Ranczo Wilkowyje" oraz dwa spektakle. Kilka lat temu pojawiły się pierwsze informacje dotyczące drugiego z filmów. Jednak śmierć Pawła Królikowskiego w lutym 2020 roku wydawała się przekreślić wszelkie plany.

Mimo to fani nadal mieli nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczą swoich ulubieńców na ekranie. Ich prośby zostały wysłuchane. Pod koniec 2025 roku oficjalnie potwierdzono, że "Ranczo" powróci. Jedenasty sezon składać się będzie z sześciu odcinków, które mają na dobre domknąć wszystkie wątki.

"Ranczo": Aktorzy pochwalili się pierwszymi zdjęciami

Właśnie rozpoczęły się prace nad serialem. Część powracającej obsady pochwaliła się zdjęciami z pierwszego czytania scenariusza. Mini relację z pierwszego dnia pracy wrzucili m.in. Cezary i Katarzyna Żakowie, Jacek Kawalec czy Bartłomiej Kasprzykowski. Na zdjęciach widać również inne osoby, które grały w poprzednich sezonach.

Wiadomo już, że na plan powrócą także Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Violetta Arlak, Piotr Ligienza czy Magdalena Kuta. Pojawią się również nowe twarze. Karolina Ludwiniak wcieli się w nastoletnią córkę Lucy i Kusego. Do obsady dołączył też Maciej Marcin Tomaszewski. Na razie nie wiadomo jednak kogo zagra.

Premierę nowych odcinków wstępnie zaplanowano na przełom 2026 i 2027 roku, jednak termin ten może ulec modyfikacji. Na ten moment twórcy nie ujawniają więcej szczegółów dotyczących powrotu tej niezwykle popularnej produkcji.

