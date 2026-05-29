Przedstawiciel metalu na festiwalu w Opolu! Kim jest zespół Nocny Kochanek?

Dominika Bany
2026-05-29 10:17

Wielkimi krokami zbliża się wydarzenie, o którym zwykło się mówić, że jest prawdziwym świętem polskiej muzyki. Mowa oczywiście o Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, którego odbędzie się już 63. edycja! Na scenie w Opolu w ramach jednego z segmentu pojawi się przedstawiciel rodzimej sceny metalowej - zespół Nocny Kochanek!

Już tylko dni dzielą nas od jedynego w swoim rodzaju, prawdziwego święta polskiej muzyki. Od lat już zwykło się tak właśnie mówić o Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Przed nami 63. już edycja słynnego wydarzenia! Ta odbywać się będzie w dniach 4-7 czerwca, oczywiście na terenie Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu. Za emisję festiwalu odpowiedzialna jest natomiast Telewizja Polska.

Na każdy dzień festiwalu zaplanowano wyjątkowe koncerty. W czwartek 4 czerwca czekają nad występy w ramach Debiutów i Superjedynek. Dzień później Opolem zawładnie hip-hop w ramach projektu "Hip-hop. Jedno podwórko 2", odbędzie się także koncert Premier. Sobota 6 czerwca to moment Jubileuszu Bogdana Olewicza oraz 26-lecie Kabaretu Neo-Nówka. Ostatni dzień całej imprezy, niedziela 7 czerwca to czas na muzyczne świętowanie 45-lecia zespołu Lady Pank oraz segment ,,Kiedy mnie już nie będzie..." - koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.

Zespół Nocny Kochanek pojawi się w Opolu!

Od lat już w Opolu regularnie pojawiają się ikony rodzimej sceny rockowej - w tym roku na miejscu pojawią się także przedstawiciele współczesnego metalu!

Mowa o zespole Nocny Kochanek! Jak informuje organizator, ten wystąpi już w czwartek 4 czerwca w ramach koncertu "Superjedynki", czyli jednego z najważniejszych wydarzeń 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W jego ramach publiczność usłyszy największe przeboje popularnych artystów reprezentujących różne pokolenia i style muzyczne.

O zespole Nocny Kochanek

Zespół Nocny Kochanek powstał w Warszawie w 2012 roku. W skład formacji weszli muzycy, tworzący wcześniej kapelę Night Mistress, której utwory często pojawiały się w popularnym serialu animowanym Kapitan Bomba w reżyserii Bartosza Walaszka. W jednym z odcinków formację zapisano właśnie jako Nocny Kochanek, co jest prześmiewczym tłumaczeniem nazwy Night Mistress.

Zespół zadebiutował w 2015 roku głośno komentowanym krążkiem Hewi Metal. Na ten moment ma on na koncie łącznie pięć studyjnych płyt, z czego najnowsza to Urwany film z 2025 roku. Nocny Kochanek uchodzi za jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych zespołów, reprezentujących rodzimą scenę metalową. Twórczość formacji od samego początku wyróżnia się komicznym charakterem i prześmiewczym podejściem do wszystkiego, co kojarzy się z heavy metalem - a wszystko to okraszone gitarowym brzmieniem z najwyższej półki! To ono właśnie zapewniło Nocnemu Kochankowi w 2020 roku statuetkę Fryderyka za 'Album roku – metal' za krążek Randka w ciemność.

