Marta Żmuda Trzebiatowska traciła włosy na potęgę i to na własne życzenie! Tylko spójrzcie na ten blond

Marta Żmuda Trzebiatowska zmieniła wygląd do roli. Ze spalonymi włosami musiała żyć też poza kamerą

Marta Żmuda Trzebiatowska jeszcze niedawno paradowała z ciemnymi odrostami i spalonym blondem na głowie. Tak pokazywała się na imprezach show-biznesowych, a jej fani zastanawiali się, co się stało z ich ulubienicą, która zawsze bardzo dbała o swój wygląd. Teraz gwiazda wszystko wyznała. Na swoim instagramowym profilu pokazała serię zdjęć dokumentującą jej metamorfozę, która zaczęła się aż 3 lata temu.

Jest marzec 2023 roku, wracam z urlopu i dostaję wiadomość o castingu do roli Justyny w "Kibicu". Wygrywam casting. Razem z Iwoną Kajszczak (charakteryzacja) zastanawiamy się, jak ugryźć temat, by pomóc mi "odkleić się" od utrwalonego w świadomości widzów mojego wizerunku... - napisała Żmuda.

Trzebiatowska miała wtedy na głowie piękne, półdługie, brązowe włosy. Ale to był ich koniec.

Zobacz także: Co się stało ze śliczną twarzą Marty Żmudy Trzebiatowskiej?! Szokująca metamorfoza aktorki

Wielka przemiana

Na pierwszy ogień idą włosy. Robimy blond, ale nie taki "ładny", tylko najgorszy z możliwych: żółty, jajeczny blond z ponad 10-centymetrowym czarnym odrostem. Dzielimy farbowanie na etapy, by jak najbardziej oszczedzić moje włosy, ale liczę się ze stratami. To tylko włosy, odrosną - dodała gwiazda.

Udało się. I Żmuda Trzebiatowska, i jej charakteryzatorka były zadowolone z efektu, który był... koszmarny. Było tak źle, że Żmudzie trudno było wyjść na miasto - wszyscy zwracali na nią uwagę. Aktorka dodała, że podczas każdego mycia włosy łamały się i odpadały na linii łączenia blondu i odrostów. To nie wszystko.

Zobacz także: Iga Wyrwał była drapieżną kocicą. Teraz złagodniała i wygląda jak popularna polska aktorka. Też to widzicie?

Kolejny krok to sprawienie, by zdrowa skóra gwiazdy wyglądała gorzej oraz... utrata zęba:

Włosy to był tylko wstęp do Justynki. Łukasz Palkowski zaproponował niebieskie soczewki i bym nie miała "czwórki". Baliśmy się, że to może za dużo, ale sprawdziliśmy na próbach kamerowych i wyglądało to dobrze. Do tego malowaliśmy plamy na skórze, cienie pod oczami, pogłębiliśmy zmarszczki. Zależało nam na ziemistej, szarej skórze.

Żmuda miała zakaz chodzenia na zabiegi skórne, masaże i do manikiurzystki. Gwiazda podkreśliła, że choć to wszystko było trudne, to właśnie na takie wyzwanie zawodowe czekała przez 20 lat!

Cudownie, że ktoś we mnie uwierzył i dał mi szansę - podsumowała.

Wpis Żmudy Trzebiatowskiej nie powstał bez powodu. Aktorka za rolę Justyny zdobyła nominację do "nagrody Oczarowanie im. Igora Przegrodzkiego, wyróżnienia przyznawanego przez Gildię Polskich Reżyserek i Reżyserów Obsady za wybitną kreację aktorską w filmie lub serialu fabularnym. Honoruje ona rolę, która w szczególny sposób porusza, przyciąga uwagę i zapada w pamięć".

Zobacz także: Marta Żmuda Trzebiatowska przeszła metamorfozę. Tak zmieniła się do roli

Zobacz więcej zdjęć. Maria Prażuch, była żona Prokopa, w nagiej sukience narobiła zamieszania. Zdradziła, skąd ją ma!

Marta Żmuda Trzebiatowska nigdy nie marzyła o sławie. Chciała grać w teatrze

31