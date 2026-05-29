Marta Żmuda Trzebiatowska traciła włosy na potęgę i to na własne życzenie! Tylko spójrzcie na ten blond

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-05-29 8:28

Na instagramowym profilu Marty Żmudy Trzebiatowskiej pojawiła się seria zdjęć pokazująca, jak gwiazda jeszcze niedawno wyglądała. Nie było dobrze! Spalone, jasne włosy, ogromne odrosty, plamy na twarzy... Na dodatek aktorka uśmiechała się, ukazując niepełne uzębienie. To nie był prywatny wizerunek Trzebiatowskiej, ale nie wszyscy o tym wiedzieli. Teraz zdradziła, jak przebiegała jej metamorfoza!

Marta Żmuda Trzebiatowska zmieniła wygląd do roli. Ze spalonymi włosami musiała żyć też poza kamerą

Marta Żmuda Trzebiatowska jeszcze niedawno paradowała z ciemnymi odrostami i spalonym blondem na głowie. Tak pokazywała się na imprezach show-biznesowych, a jej fani zastanawiali się, co się stało z ich ulubienicą, która zawsze bardzo dbała o swój wygląd. Teraz gwiazda wszystko wyznała. Na swoim instagramowym profilu pokazała serię zdjęć dokumentującą jej metamorfozę, która zaczęła się aż 3 lata temu.

Jest marzec 2023 roku, wracam z urlopu i dostaję wiadomość o castingu do roli Justyny w "Kibicu". Wygrywam casting. Razem z Iwoną Kajszczak (charakteryzacja) zastanawiamy się, jak ugryźć temat, by pomóc mi "odkleić się" od utrwalonego w świadomości widzów mojego wizerunku... - napisała Żmuda.

Trzebiatowska miała wtedy na głowie piękne, półdługie, brązowe włosy. Ale to był ich koniec.

Zobacz także: Co się stało ze śliczną twarzą Marty Żmudy Trzebiatowskiej?! Szokująca metamorfoza aktorki

Wielka przemiana

Na pierwszy ogień idą włosy. Robimy blond, ale nie taki "ładny", tylko najgorszy z możliwych: żółty, jajeczny blond z ponad 10-centymetrowym czarnym odrostem. Dzielimy farbowanie na etapy, by jak najbardziej oszczedzić moje włosy, ale liczę się ze stratami. To tylko włosy, odrosną - dodała gwiazda.

Udało się. I Żmuda Trzebiatowska, i jej charakteryzatorka były zadowolone z efektu, który był... koszmarny. Było tak źle, że Żmudzie trudno było wyjść na miasto - wszyscy zwracali na nią uwagę. Aktorka dodała, że podczas każdego mycia włosy łamały się i odpadały na linii łączenia blondu i odrostów. To nie wszystko. 

Zobacz także: Iga Wyrwał była drapieżną kocicą. Teraz złagodniała i wygląda jak popularna polska aktorka. Też to widzicie?

Kolejny krok to sprawienie, by zdrowa skóra gwiazdy wyglądała gorzej oraz... utrata zęba:

Włosy to był tylko wstęp do Justynki. Łukasz Palkowski zaproponował niebieskie soczewki i bym nie miała "czwórki". Baliśmy się, że to może za dużo, ale sprawdziliśmy na próbach kamerowych i wyglądało to dobrze. Do tego malowaliśmy plamy na skórze, cienie pod oczami, pogłębiliśmy zmarszczki. Zależało nam na ziemistej, szarej skórze.

Żmuda miała zakaz chodzenia na zabiegi skórne, masaże i do manikiurzystki. Gwiazda podkreśliła, że choć to wszystko było trudne, to właśnie na takie wyzwanie zawodowe czekała przez 20 lat!

Cudownie, że ktoś we mnie uwierzył i dał mi szansę - podsumowała.

Wpis Żmudy Trzebiatowskiej nie powstał bez powodu. Aktorka za rolę Justyny zdobyła nominację do "nagrody Oczarowanie im. Igora Przegrodzkiego, wyróżnienia przyznawanego przez Gildię Polskich Reżyserek i Reżyserów Obsady za wybitną kreację aktorską w filmie lub serialu fabularnym. Honoruje ona rolę, która w szczególny sposób porusza, przyciąga uwagę i zapada w pamięć".

Zobacz także: Marta Żmuda Trzebiatowska przeszła metamorfozę. Tak zmieniła się do roli

Zobacz więcej zdjęć. Maria Prażuch, była żona Prokopa, w nagiej sukience narobiła zamieszania. Zdradziła, skąd ją ma!

Marta Żmuda Trzebiatowska nigdy nie marzyła o sławie. Chciała grać w teatrze
Maria Prażuch-Prokop
Galeria zdjęć 31
Quiz - wielkie gwiazdy PRL-u. Dopasujesz imię do słynnego nazwiska?
Pytanie 1 z 12
Król polskich dancingów Laskowski, miał na imię:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

METAMORFOZA
PRZEMIANA
MARTA ŻMUDA TRZEBIATOWSKA