Zjawiskowa aktorka oszpecona w nowej produkcji Netfliksa

Fani nie kryją zdziwienia – Marta Żmuda Trzebiatowska zawsze kojarzyła się z elegancją i klasycznym pięknem. Jednak na najnowszym zdjęciu z planu wygląda na zmęczoną, jej cera jest pozbawiona blasku, a fryzura daleka od ideału. Wszystko to efekt charakteryzacji do nowej roli, która – jak się okazuje – jest spełnieniem jej zawodowego marzenia.

Aktorka podzieliła się swoimi emocjami w poruszającym wpisie:

Spełniło się jedno z moich największych zawodowych marzeń – zawsze chciałam pracować z Łukaszem Palkowskim 💥 Łukasz, ty wiesz… Dziękuję, że we mnie uwierzyłeś.

W dalszej części dziękuje ekipie produkcyjnej i charakteryzatorom, podkreślając, jak dużym przeżyciem było wcielenie się w nową postać:

Dziękuję Olga, Bartek, że mi zaufaliście i podarowaliście Justynę. Uwielbiałam nią być. Jaka część jej wciąż we mnie się tli

Radykalna zmiana wyglądu Marty Żmud-Trzebiatowskiej. „Oczyszczające doświadczenie”

To nie jest zwykła rola. To całkowite wejście w nową postać, co wiązało się z wielką metamorfozą. Marta podkreśla, że było to dla niej wyzwalające i oczyszczające doświadczenie:

A przede wszystkim dziękuję całemu pionowi charakteryzacji i kostiumów – za tę cudowną metamorfozę. Wspaniałe wyzwalające, oczyszczające doświadczenie – uciec od swojego wizerunku i stać się kimś innym

Choć aktorka wygląda na zdjęciu zupełnie inaczej niż na czerwonym dywanie, fani są pod wrażeniem jej poświęcenia i odwagi w eksplorowaniu nowych wyzwań zawodowych.

Bardzo dobry serial! Obejrzany... świetna rola Pani Marto! Przerażający, wciągający

Widzę że koniec miłej" dziewczyny z sąsiedztwa " będzie charakter i zadziorny pazur. Gratuluję takiej roli i nie mogę się doczekać aż obejrzę Panią w nowej odsłonie

Marta - dla mnie absolutnie jesteś rewelacyjną w roli Justyny. Metamorfoza- wow! Mam na myśli całą charakteryzację oraz jak weszłaś w nową rolę i ta słynna zmiana koloru włosów, zrobiłaś na mnie ogromne wrażenie. Odważna inna Ty

Łukasz Palkowski i nowa produkcja. "Kibic" już na Netflixie

Łukasz Palkowski, reżyser takich hitów jak " Chyłka", "Żmijowisko" czy "Belfer", jest znany z mocnych, angażujących historii i pracy z najlepszymi aktorami. Żmuda Trzebiatowska nie ukrywa swojej radości z możliwości współpracy z nim i resztą ekipy filmowej. Takiej postaci jeszcze nigdy nie zagrała, ale już pokazała, że prawdziwe aktorstwo polega na całkowitym zanurzeniu się w postać. Czy ta rola okaże się przełomem w jej karierze?

Marta Żmuda Trzebiatowska oszpecona w nowym serialu Netfllixa. Tak wygląda w "Kibicu"

