Marta Żmuda Trzebiatowska zrobi zagraniczną karierę? Wszystko wyjawiła!

Marta Żmuda Trzebiatowska oraz Anna Próchniak zagrały w międzynarodowej koprodukcji "Unmoored". Film niedługo zaprezentowany zostanie w ramach pasma POLONICA na 22. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tofifest. Kujawy i Pomorze. Całe wydarzenie odbędzie się w dniach 25-30 czerwca 2024 w Toruniu. W rozmowie z "Super Expressem" aktorka wyjawiła kilka smaczków na temat tej produkcji. Czy to początek jej międzynarodowej kariery?

"Tak, film "Unmoored" będzie miał niedługo premierę, ale zagrałam w tym filmie już dawno. On nie miał jeszcze polskiej premiery. Bardzo się cieszę, że Kafka Jaworska ściągnęła ten film na Tofifest i jak zadzwoniła, to bardzo się ucieszyłam, bo nie miałam jeszcze okazji tego filmu zobaczyć. Nie pojechałam na żaden z festiwali, na którym ten film był i miał swoje premiery, w różnych krajach, więc bardzo się cieszę. Zwłaszcza że Kafka powiedziała, że oglądała i że świetną rolę tam zrobiłam, więc sama jestem ciekawa, co ja tam zagrałam. Reżyserka do tego filmu właśnie zaprosiła mnie, kiedy obejrzała "Mowę ptaków", to wtedy zadzwoniła i powiedziała, że chciałaby, żebym nagrała dla niej casting, więc ta "Mowa ptaków" cały czas gdzieś tam procentuje i coś dobrego dla mnie robi" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Marta Żmuda Trzebiatowska.

Zobacz też: Polki zagrały w zagranicznej produkcji. Już niedługo premiera

Żmuda Trzebiatowska przechodzi kryzys wieku średniego?

Marta Żmuda Trzebiatowska wyznała nam, że obecnie jest to dla niej bardzo intensywny czas. Już niedługo będzie mieć premiera ważnego dla niej serialu. Aktorka cały czas gra w teatrze, a także znalazła inne pasje, którym się oddaje.

"Ja czekam teraz na premierę ważnego dla mnie serialu na jednej z platform. Gram w teatrze, a oprócz tego jestem mamą na pełen etat dwójki dzieci i realizuję się jeszcze w innych takich pasjach, które ostatnio dla siebie odkryłam. To się chyba nazywa kryzys wieku średniego, kiedy się kończy 40. lat i zaczyna się spełniać marzenia okołozawodowe" - wyznała w rozmowie z nami aktorka.

Okazuje się, że gwiazda jest bardzo aktywna jeśli chodzi o sport. Aktorka chętnie ćwiczy, w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że obecnie robi sporo rzeczy, na które nie miała do tej pory czasu.

"Aerial joga - pokazuję to często na swoim Instagramie, bo zapałałam do tego dużą miłością. Zaczęłam uczyć się grać w tenisa. Robię teraz dużo rzeczy, na które nie miałam czasu, albo mówiłam, to chyba jest sport dla mnie, ale jakoś się za to nie zabierałam, a w końcu w tym roku docisnęłam" - wyznała nam Marta Żmuda Trzebiatowska.

Zobacz też: Marta Żmuda Trzebiatowska nie boi się wysokich cen. Wszystko wyjawiła

Zobacz naszą galerię: Marta Żmuda-Trzebiatowska w platynowym blondzie. Fryzjer płakał jak farbował

Sonda Czy Marta Żmuda Trzebiatowska to dobra aktorka? Tak Nie