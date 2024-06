Marta Żmuda Trzebiatowska nie boi się wysokich cen. Wszystko wyjawiła

Iwona z "Sanatorium miłości" wystawiła swoją suknię ślubną na sprzedaż. Czy to koniec miłości do Gerarda?

Marta Żmuda Trzebiatowska w rozmowie z nami wyjawiła, co planuje na tegoroczne wakacje. Okazuje się, że już ma wszystko zaplanowane. Aktorka oraz jej rodziną chcą, aby urlop był aktywny i spokojny. Takie połączenie okazuje się trudne, ale możliwe do zrealizowania.

Zobacz też: Kulisy odejścia Żmudy Trzebiatowskiej z "Na dobre i na złe". Zastąpi ją gwiazda nowego "Znachora"!

Marta Żmuda Trzebiatowska o swoich planach wakacyjnych

Marta Żmuda Trzebiatowska w rozmowie z nami wyjawiła, że wakacje ma zaplanowane już od dłuższego czasu. Gwiazda chce spędzić ten czas w rodzinnym gronie.

"No zawsze musimy mieć zaplanowany ten czas, właśnie ze względu na dzieci, żeby było kreatywnie, żeby nie było nudy, to znaczy nudy też chcę, żeby trochę było, więc też jest zaplanowana nuda i nic nie robienie, ale tak zawsze mamy ten okres wakacyjny zaplanowany" - wyznała w rozmowie z "Super Expressem" Marta Żmuda Trzebiatowska.

Zapytana o cel swojej podróży powiedziała, że co roku wybiera się nad polskie morze.

"Ja w wakacje zawsze Bałtyk" - przyznała nam Marta.

Zobacz też: Żmuda Trzebiatowska mówi o celebrytkach, które wrzucają zdjęcia pięć dni po porodzie

Na pytanie, czy nie boi się wysokich cen, wyznała, że nie jeździ do turystycznych miejsc. Aktorka odpoczywa na odludziu. Tam, gdzie nie ma tłumów i lody nie są zbyt drogie.

"Tylko że ja nie jeżdżę do popularnych miejsc nad polskim morzem. Nie jeżdżę do miejsc, gdzie można na rogu kupić lody... nie wiem, co tam jeszcze się kupuje na rogu, bo właśnie do takich miejsc nad Bałtykiem nie jeżdżę. Jeżdżę na totalne pustkowie" - powiedział Żmuda Trzebiatowska.

Zobacz też: Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula mają pewien świąteczny rytuał. Od lat przed świętami robią to razem!

Na wysokie ceny na sposób. Okazuje się, że popularne latem gofry aktorka robi w domu. Na dodatek wychodzą jej bardzo smaczne.

"Gofry robię w domu bardzo smaczne" - wyznała nam Marta Żmuda Trzebiatowska.

Zobacz też: Marta Żmuda-Trzebiatowska marzy o domu. Boi się jednak podjąć decyzję o jego budowie. Dlaczego?

Zobacz naszą galerię: Marta Żmuda Trzebiatowska

Sonda Czy Marta Żmuda Trzebiatowska to dobra aktorka? Tak Nie