Marta Żmuda-Trzebiatowska w platynowym blondzie. Wybrała mega jasny odcień. Fryzjer płakał jak farbował?

Marta Żmuda-Trzebiatowska nigdy nie uciekała się do krzykliwych stylizacji. Jej delikatna uroda nie potrzebuje mocnej oprawy, by aktorka zachwycała urodą. Gwiazda zawsze stawiała na skromne i eleganckie stroje, zbliżony do naturalnego kolor włosów i delikatny, ciepły makijaż, który podkreślał, jej piękno, nie przesłaniając go. Takie zazwyczaj były też jej bohaterki. Tym razem Żmuda-Trzebiatowska przeszła do roli zaskakującą przemianę. Już jest bardzo odmieniona, a twierdzi, że to nie koniec niespodzianek.

Marta Żmuda-Trzebiatowska w platynowym blondzie i ciemnych odrostach. Fryzjer podobno płakał

Marta zamieściła relację na Instagramie w której zaprezentowała efekty swojej metamorfozy. Rzeczywiście piękne pukle gwiazdy są bardzo rozjaśnione, na pewno o kilka odcieni. Włosy mają kolor bardzo jasnego blondu, przy skórze pozostały jednak spore odrosty, które mocno kontrastują z platyną. Końcówki wyglądają na lekko spalone rozjaśniaczem. Gwiazda twierdzi, że jej fryzjer płakał, kreując to dzieło. Nigdy nie zdarzyło mu się bowiem robić tak jasnego blondu. Szybko jednak dodała, że zmiany są wpisane w jej zawód i już nie może się doczekać, aż zaprezentuje się fanom w zupełnie nowej odsłonie.

Aktorka zapewniła, że w życiu prywatnym nie zdecydowała by się na pewno na taki kolor i taki wizerunek, ale do roli jej to bardzo, bardzo pasuje, więc niezwykle cieszy się z efektów koloryzacji. - Ja absolutnie nie boje się takich zmian i fajnie, że mogę się dla was zmieniać - powiedziała w nagraniu, po czym dodała: - Fajnie też, że są jeszcze tacy reżyserzy, którzy mi takie role proponują. Będzie się działo!

Na koniec dodała, że od czterech miesięcy pracuje nad projektem, który lada moment ujrzy światło dzienne. Fani mogą się więc spodziewać kolejnych niespodzianek. Ciekawe, czy nadal będzie się zmieniać i czego będą dotyczyły te zmiany. Zapowiada się ciekawie, bo wydaje się, że podjęła się nie lada wyzwania. Postać, w którą teraz wcieli się Marta, będzie zapewne bardzo odmienna od jej dotychczasowych bohaterek.

Marta Żmuda-Trzebiatowska i jej dotychczasowe role. Za jakie postacie kochają ją widzowie?

Aktorka zdobyła sympatię widzów występując w serialach i filmach fabularnych. Szerokiej publiczności dała się poznać w serialach "Teraz albo nigdy", "Chichot losu", "Na dobre i na złe" i "Blondynka". Serca widzów zdobyła sobie rolą Ani w filmie "Nie kłam kochanie", gdzie wystąpiła u boku aktorskiej śmietanki: Piotra Adamczyka, Beaty Tyszkiewicz i Grażyny Szapołowskiej. Jest dwukrotna zdobywczynią Węża (nagrody za najgorsze kreacje aktorskie), z kolei za rolę Jakubcowej w Mowie Ptaków była nominowana do Orła za najlepszą drugoplanowa rolę kobiecą. Czy nowa rola przyniesie jej uznanie? Wkrótce się przekonamy.

Zobacz w galerii, jak zmieniła się Marta Żmuda-Trzebiatowska

