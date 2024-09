Anna Mucha poszła do niemieckiej knajpy. Niebywałe, co znalazło się na jej talerzu!

Marta Żmuda Trzebiatowska zaliczyła wtopę na rowerze. Mieli z niej niezły ubaw

Marta Żmuda Trzebiatowska ostatnio znana jest głównie z gry w serialu "Na dobre i na złe". W kultowej produkcji TVP aktorka wciela się w postać Hanny Sikorki. Marta Zmuda Trzebiatowska ma jednak na swoim koncie wiele ciekawych ról, także w międzynarodowych produkcjach. W Polsce występowała m.in. w filmach: "Nie kłam, kochanie", "Och, Karol 2", "Listy do M. 2" czy "Śluby panieńskie" i w serialach: "O mnie się nie martw", "Blondynka", Magda M." czy "Teraz albo nigdy!". Ostatnio pochodząca z Człuchowa artystka zagrała w serialu "Grzechy sąsiadów". Emitowany był on w serwisie Polsat Box Go, a od 6 września 2024 roku nadawany będzie w Polsacie. Przy okazji premiery produkcji Polsat - nawiązując do tematyki poruszonej w serialu - zapytał Martę Żmudę Trzebiatowską jaką ona jest sąsiadką w życiu prywatnym. Takiej odpowiedzi się nie spodziewaliśmy! Aktorka zdradziła bowiem, że ostatnio zaliczyła wtopę na rowerze. Sąsiedzi mieli z niej ubaw po pachy!

Taką sąsiadką jest Marta Żmuda Trzebiatowska

Najważniejsze jest jednak to, że sąsiedzi mogą liczyć na pomoc popularnej aktorki. Jak widać, woda sodowa nie uderzyła jej do głowy.

Myślę sobie, że sąsiadką jestem taką, która staje na wysokości zadania, to znaczy w razie potrzeby jestem, można zawsze do mnie zadzwonić, jak będę mogła, to pomogę

- zapewniła Marta Żmuda Trzebiatowska. A jeśli chodzi o aspekt rozrywkowy, to tu także gwiazda "Na dobre i na złe" nie zawodzi.

A czasami dostarczam moim sąsiadom rozrywki, tak na przykład jak całkiem niedawno, kiedy wybrałam się na rowerze w spodniach takich dzwonach i wkręciły mi się w koło i wracałam do domu już w bardzo dziwnej pozycji, bo nie wiedziałam jak wyciągnąć te spodnie z łańcucha, więc myślę, że czasami mają ze mną niezły ubaw

- z uśmiechem wyjawiła aktorka. Faktycznie widok musiał być komiczny. Następnym razem Marta Zmuda Trzebiatowska zapewne wybierze inny strój na rowerową przejażdżkę. Chyba że... znów będzie chciała zapewnić sąsiadom rozrywkę.

