Marta Żmuda Trzebiatowska to aktorka, która od lat cieszy się sporą popularnością. Choć pozostaje aktywna zawodowo i medialnie, bardzo dba o prywatność – szczególnie w kontekście rodziny. Inaczej jest, jeżeli chodzi o jej życie zawodowe. W jednym z najnowszych postów aktorka zaskoczyła internautów spektakularną zmianą wizerunku. Jej dotychczasową fryzurę zastąpił stylowy long bob w jasnym blondzie. To nie tylko efektowna zmiana, ale też – jak się okazuje – zwiastun czegoś więcej.

Choć nowa fryzura wzbudziła spore zainteresowanie, jej cel nie jest wyłącznie estetyczny. Marta Żmuda Trzebiatowska przyznała w poście, że zmiana jest związana z nową rolą, do której właśnie się przygotowuje.

No to gotowa do nowej roli. Powoli to już staje się tradycją, że zmiany na mojej głowie zwiastują nową filmową/serialową przygodę. Uwielbiam to! Tworzyć postać też poprzez metamorfozę zewnętrzną. Za parę dni wchodzę na plan i czuję się już coraz bliżej tego czego szukamy…