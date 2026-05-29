Izabela Janachowska pracuje w ciąży! Musiała odpocząć zmienić buty... Widać brzuszek?

Janachowska przez 4 miesiące ukrywała ciążę

Izabela Janachowska przez 4 miesiące ukrywała ciążę nawet przed mężem! Wszystko z obawy, że coś może pójść nie tak... Jak się okazuje - wszystko jest na najlepszej drodze do porodu tuż po wakacjach. Brzuszka jeszcze nie widać, ale tancerka dba o siebie i uważa na swoje zdrowie.

Pomyślałam sobie, że chyba odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, że nie chciałam go wciągać w taką niepewną sytuację. Też mieliśmy różne problemy wcześniej z zajściem w ciążę. I tak sobie pomyślałam, że chyba go poinformuję, jak to będzie już takie pewne, sprawdzone i po prostu gotowe

- tłumaczyła niedawno w "Dzień Dobry TVN" Izabela Janachowska. Jak długo trzymała męża, Krzysztofa Jabłońskiego (67 l.), w niepewności?

No to będzie bardzo dziwne. Mój mąż dowiedział się w czwartym miesiącu. To był prezent wielkanocny. W Wielkanoc się dowiedział

- przekazała była tancerka i właścicielka ślubnego imperium. Można więc policzyć, że obecnie jest gdzieś między 5 a 6 miesiącem ciąży. Nie sposób w to uwierzyć, patrząc na jej szczuplutką sylwetkę! Na ostatnich zdjęciach zrobionych przez paparazzi są jednak pewne symptomy... Fotograf uchwycił kulisy sesji zdjęciowej. Iza Janachowska przebierała się i dzielnie pozowała, ale gdy tylko mogła - szybko zmieniała szpilki na wygodne kowbojki. Musiała też w pewnym momencie przysiąść na schodkach i trochę odpocząć. Czyżby błogosławiony stan i wysoki słupek na tremometrze dawały jej się we znaki?

