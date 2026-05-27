Izabela Janachowska najpierw ukrywała ciążę, teraz pokazała nagranie z gabinetu USG. Zabrała tam syna!

Izabela Janachowska miesiącami ukrywała ciążę

W maju Izabela Janachowska wyznała, że spodziewa się swojego drugiego dziecka. Pokazała wtedy zdjęcia z sesji, do której pozowała razem z ukochanym mężem. Oboje szeroko uśmiechali się do aparatu i pokazywali slajdy z wynikiem badania USG. Niedługo później dumna przyszła mama, która ma już 7-letniego synka, opublikowała zaskakujące nagranie. Tym razem wykonano je w gabinecie podczas badania ultrasonograficznego. Janachowskiej towarzyszył Chris!

Gwiazda zabrała go na wizytę lekarską, by chłopiec mógł posłuchać bicia serca nienarodzonego rodzeństwa. Izabela, która przez ostatnie miesiące ukrywała ciążę, teraz chętnie chwali się jej kolejnymi etapami. Wcześniej nie mówiła o tym, że zostanie mamą, bo chciała być pewna, że jej ciąża jest bezpieczna.

Spośród wszystkich ról w życiu, tę kocham najbardziej - bycie Waszą mamą - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Niedawno Janachowska wyznała, że ciążę trzymała w tajemnicy nie tylko przed mediami czy fanami, ale i własnym mężem.

Mogę zaskoczyć troszeczkę, bo mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży mocno od samego początku przechodziliśmy przez to razem i on wiedział może nawet wcześniej ode mnie, bo zauważał te symptomy. Natomiast teraz długo go dosyć trzymałam w... nie chcę powiedzieć niepewności, ale w totalnej nieświadomości. Pomyślałam sobie, że chyba odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, że nie chciałam go wciągać w taką niepewną sytuację. Też mieliśmy różne problemy wcześniej z zajściem w ciążę. I tak sobie pomyślałam, że chyba go poinformuję, jak to będzie już takie pewne, sprawdzone i po prostu gotowe - mówiła Janachowska w "Pytaniu na śniadanie".

Internauci wspierają przyszłą mamę

Internauci nie przeszli obojętnie wobec wzruszającego nagrania udostępnionego przez ciężarną Janachowską.

"Najpiękniejsze momenty", "Najpiękniejszy moment w ciąży - słuchać bicia serca", "Wszystkiego dobrego", "Jaki zachwycony starszy brat", "Gratuluję. Piękny czas dla Was" - pisali zachwyceni fani Janachowskiej.

Pojawił się też wpis od znanej mamy.

Ten dźwięk małego serduszka! Pięknego dnia dla Was, Mamusiu - napisała Hanna Lis.

