Grzegorz Krychowiak na dziwacznym pojeździe retro i Monika Olejnik przyłapani! Na wszystko patrzył partner gwiazdy TVN

Grzegorz Krychowiak na dziwacznym pojeździe retro i Monika Olejnik z partnerem

Grzegorz Krychowiak przez lata był jednym z liderów reprezentacji Polski. Jesienią zawodnika można było jeszcze zobaczyć na boisku w barwach... Mazura Radzymin. W końcu jednak na dobre pożegnał się z piłkarską murawą. Odnalazł się za to w zawodzie dziennikarza specjalizującego się w przeprowadzaniu wywiadów. Popularny "Krycha" prowadzi rozmowy w swoim podcaście. Jak wiadomo od lat, w Polsce jedną z najlepszych specjalistek od wywiadów jest Monika Olejnik. Drogi Grzegorza Krychowiaka i gwiazdy TVN niespodziewanie się skrzyżowały. A może spodziewanie... W końcu warto zawsze podpytać bardziej doświadczoną koleżankę po fachu o jakieś "sztuczki" przy rozmowach. Główny cel spotkania był jednak inny. Chodziło o nagranie specjalnego manifestu przeciwko hejtowi i przemocy.

Miłość od pierwszego wejrzenia w sklepie z... Historia związku Grzegorza Krychowiaka i Celii Jaunat

Paparazzi przyłapali Grzegorza Krychowiaka jadącego do Moniki Olejnik na dziwacznym pojeździe retro. Mimo że ten rower (?) wygląda jak motocykl sprzed wielu lat, to pozory mogą mylić. Tego typu model kosztuje bowiem niemal 3,4 tys. euro, czyli ponad 14 tys. złotych. Za taki szpan jednak warto zapłacić. jeśli oczywiście posiada się wolne środki. "Krycha" i gwiazda TVN przed nagraniem trochę pogadali. W spotkaniu uczestniczył też Tomasz Ziółkowski, partner Moniki Olejnik, który na wszystko uważnie patrzył.

Galeria: Grzegorz Krychowiak, Monika Olejnik i rower za 3,4 tys. euro

33

Grzegorz Krychowiak dołącza do manifestu Moniki Olejnik

Do wspomnianego manifestu przeciwko hejtowi i przemocy Monika Olejnik zaprasza gwiazdy rozrywki i sportu. W nagraniu brali już udział m.in. Oskar Pietuszewski i inni zawodnicy reprezentacji Polski. Grzegorz Krychowiak - z racji swoich piłkarskich dokonań - to jednak postać z innej półki.

Do mojego manifestu dołączył Grzegorz Krychowiak, piłkarz reprezentacji Polski. "W każdej chwili w dzień, w każdej chwili w nocy #StopHejt #StopPrzemocy". Dziękuję! Uwielbiam jak sport jest ważną częścią kultury. Każdy gest przeciwko przemocy na całym świecie ma sens! Pokażcie nam jak trenujecie, a nie jak hejtujecie. W naszej codzienności - kultura, sport i szacunek mają większą siłę od agresji. Razem jesteśmy silniejsi. A nasz głos jest coraz bardziej donośny

- napisała przy nagraniu z "Krychą" Monika Olejnik.