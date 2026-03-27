Oskar Pietuszewski z kumplami u Moniki Olejnik! Sprawa najwyższej wagi

Piotr Lekszycki
2026-03-27 14:39

Oskar Pietuszewski we wtorek, 26 marca, rozegrał dobry mecz przeciwko Albanii, a reprezentacja Polski zapewniła sobie awans do finału baraży o mundial. Wcześniej gracz FC Porto wraz z kumplami z kadry i dyrektorem reprezentacji Adrianem Mierzejewskim pojawił się u Moniki Olejnik! To była sprawa najwyższej wagi.

Autor: Instagram Monika Olejnik/ Instagram
  • Oskar Pietuszewski zadebiutował w reprezentacji Polski 26 marca w meczu z Albanią, przyczyniając się do zwycięstwa 2:1 i awansu do finału baraży o mundial.
  • Przed meczem, Oskar Pietuszewski wraz z innymi kadrowiczami i dyrektorem Adrianem Mierzejewskim, wziął udział w "Manifeście Moniki" u Moniki Olejnik.
  • Piłkarze dołączyli do akcji przeciwko hejtowi, nienawiści i agresji, apelując o szacunek i kulturę w życiu codziennym.

Oskar Pietuszewski przed meczem z Albanią był u Moniki Olejnik

Oskar Pietuszewski w końcu zaliczył debiut w drużynie narodowej. I to jaki! 18-latek z FC Porto pojawił się na boisku w drugiej połowie spotkania Polska - Albania, które do przerwy przegrywaliśmy 0:1. Wejście Pietuszewskiego (zmienił Filipa Rózgę) ożywiło grę "Biało-Czerwonych" na lewej flance i przyczyniło się do naszego zwycięstwa. Ostatecznie po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego wygraliśmy 2:1, co zapewniło nam grę w finale baraży (31 marca zmierzymy się ze Szwecją w Sztokholmie). Mało kto wie, że już po przylocie do Polski, a przed meczem z Albanią Oskar Pietuszewski pojawił się u samej Moniki Olejnik! Byłemu graczowi Jagiellonii Białystok towarzyszyli inni kadrowicze (Karol Świderski, Jakub Kamiński, Bartsz Slisz, Bartosz Bereszyński i Filip Rózga), a także dyrektor reprezentacji Polski Adrian Mierzejewski. Panowie wraz z dziennikarką TVN24 apelowali o zaprzestanie hejtu i przemocy. 

Monika Olejnik przeciw hejtowi, nienawiści i agresji. Wspierają ją gwiazdy i sportowcy

Nasi piłkarze dołączyli do manifestu Moniki Olejnik przeciwko agresji, w którym wcześniej brało udział wiele gwiazd, m.in. Małgorzata Kożuchowska, Borys Szyc i Michał Żebrowski. Sprawa jest najwyższej wagi. 

Jak klerycy w seminarium! Paparazzi zrobili nocne zdjęcia piłkarzom kadry po meczu Polska - Albania

Każdy gest przeciwko przemocy na cały świecie ma sens! Pokażcie nam, jak trenujecie, a nie jak hejtujecie. W naszej codzienności - kultura, sport i szacunek mają większą siłę od agresji. Razem jesteśmy silniejsi. A nasz głos jest coraz bardziej donośmy

- podkreśliła gwiazda TVN24 i jedna z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce. 

Od lat powtarzam - doceniam wszystkich, którzy mają odwagę i nie są obojętni (...)  Czekam na Wasze nagrania mojego "Manifestu Moniki". Bardzo proszę - protestujmy razem przeciwko agresji na całym świecie, przeciwko przemocy, przeciwko nienawiści

- dodała Monika Olejnik. Dodajmy, że Oskar Pietuszewski i jego kumple nie są pierwszymi sportowcami, którzy wzięli udział w "Manifeście Moniki". Wśród występujących przeciwko hejtowi, agresji i przemocy wystąpił wcześniej m.in. Mariusz Czerkawski. 

Jakub Kamiński po meczu 26.03.2026
