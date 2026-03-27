Wielki skandal na meczu Polska - Albania. Politycy, celebryci i mroczna postać na trybunach! Szokujące zdjęcia

Mecz Polska - Albania na Stadionie Narodowym (26 marca) zgromadził wiele znanych osobistości, w tym polityków i celebrytów.

Największy skandal wywołała obecność Janusza Walusia, zabójcy Chrisa Haniego, który oglądał mecz w towarzystwie Grzegorza Brauna.

Janusz Waluś, po prawie 29 latach więzienia w RPA, wrócił do Polski w grudniu 2024 roku i utrzymuje kontakt z Grzegorzem Braunem.

Politycy i celebryci na meczu Polska - Albania

Spotkanie Polska - Albania zakończyło się sukcesem drużyny prowadzonej przez Jana Urbana. Nasza reprezentacja pokonała rywali 2:1 i zameldowała się w finale baraży o awans na mistrzostwa świata. Bramki dla "Biało-czerwonych" strzelali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Emocje były nie tylko na boisku, lecz także na trybunach. Jak zwykle przy tego typu okazjach na widowni (łącznie spotkanie na żywo oglądało ponad 56 tys. widzów) roiło się od znanych osób. Najważniejszym z nich był prezydent Karol Nawrocki, który po meczu wparował do szatni naszych piłkarzy. Kamerom nie umknął także Przemysław Czarnek, który zajął miejsce obok... Zbigniewa Bońka, z którym kiedyś miał mocno na pieńku. Na mecz Polska - Albania przyszło też sporo celebrytów i sportowców. Nie oni jednak wywołali wielki skandal. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli wśród kibiców Janusza Walusia, który mecz oglądał w towarzystwie Grzegorza Brauna. Szokujące zdjęcia można zobaczyć w galerii.

Kim jest Janusz Waluś? Utrzymuje kontakt z Grzegorzem Braunem

Przypomnijmy, że Janusz Waluś to były działacz skrajnej prawicy w RPA i terrorysta, który zabił przywódcę Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej i jednego z najważniejszych działaczy Afrykańskiego Kongresu Narodowego Chrisa Haniego. Janusz Waluś więzieniu spędził niemal 29 lat. W grudniu 2024 roku wrócił do Polski. Podczas lotu towarzyszył mu Grzegorz Braun. Później panowie dalej utrzymywali kontakt. Janusz Waluś i Grzegorz Braun widziani byli razem m.in. na meczu Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa a Spartą Praga. We wtorek, 26 marca, znów pojawili się na piłkarskich trybunach - przy okazji meczu Polska - Albania.

