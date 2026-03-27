Absolutny hit! Niebywałe, koło kogo Przemysław Czarnek siedział na meczu Polska - Albania. Dobrze, że się nie pobili

Na meczu Polska - Albania na Stadionie Narodowym (26 marca) obecni byli m.in. Karol Nawrocki i Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, siedział obok Zbigniewa Bońka, który w przeszłości "dokuczał" byłemu szefowi MEN.

Po meczu Karol Nawrocki wszedł do szatni reprezentacji, aby pogratulować zwycięstwa.

Reprezentacja Polski po męczarniach wywalczyła awans do finału baraży o awans na piłkarskie mistrzostwa świata. W decydującym starciu o bilety na mundial zmierzymy się we wtorek, 31 marca, ze Szwecją. Podczas meczu Polska - Albania na trybunach roiło się od ważnych person. Na Stadionie Narodowym obecny był m.in. Karol Nawrocki, który - co zadziwia - tym razem nie został przywitany przez spikera. Po naszym triumfie prezydent wparował do szatni "Biało-czerwonych", gdzie standardowo krzyknął: "Kto wygrał mecz?!", na co piłkarze chórem odparli: "Polska". Poza Karolem Nawrockim na widowni pojawił się inny polityk mocno kojarzony z prawicą - Przemysław Czarnek, który niedawno ogłoszony został kandydatem PiS na premiera. Najlepsze jest to, koło kogo były minister edukacji miał miejsce na trybunach. Ze zdjęć jasno wynika, że obok Czarnka zasiadł Zbigniew Boniek. Panowie swego czasu mieli ze sobą mocno na pieńku!

Przemysław Czarnek i Zbigniew Boniek historia zaczepek

Zbigniew Boniek w przeszłości bywał dla Przemysława Czarnka bezlitosny. Gdy kandydat PiS na premiera wygrał nietypowy plebiscyt... "Dzban Roku 2023", były prezes PZPN skomentował to z właściwą sobie ironią.

Gratuluję serdecznie, czuję się trochę ojcem sukcesu

- napisał "Zibi" na platformie X. Pomiędzy nim a Przemysławem Czarnkiem iskrzyło już wcześniej. Zbigniew Boniek "dokuczył" politykowi PiS m.in. po tym, gdy ten przedstawił raport z "8 lat sukcesów i osiągnięć rządów PiS w edukacji i nauce". Było to już po tym, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego i straciła w Polsce władzę.

Gratuluję i jaka to wielka strata, że od poniedziałku usiądzie pan na ławce rezerwowych. Co za błąd

- szydził Zbigniew Boniek. Na szczęście podczas meczu Polska - Albania chyba obyło się bez złośliwości. Zresztą po zwycięstwie Polaków raczej nikt nie miał głowy i chęci do zaczepek. Choć zapewne sytuacja musiała być niezręczna.

Galeria: Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek, Zbigniew Boniek i inni na meczu Polska - Albania

