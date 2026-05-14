Dantejskie sceny na imprezie urodzinowej. Solenizant trafił do szpitala

Maria Hędrzak
2026-05-14 22:34

Urodzinowe przyjęcie zakończyło się brutalnym pobiciem solenizanta. Policjanci z Otwocka zatrzymali trzy osoby, w tym 15-latka. Dwóch dorosłych mężczyzn trafiło do aresztu, a sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny.

Dramatyczny finał urodzinowej zabawy

Zakrapiane spotkanie z okazji urodzin przybrało nieoczekiwany obrót. W trakcie zabawy doszło do konfliktu między solenizantem a niektórymi uczestnikami. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że trzy osoby pobiły gospodarza wydarzenia.

- Poszkodowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu otwoccy policjanci przystąpili do działania i zatrzymali sprawców. Byli to trzej mężczyźni w wieku 54 lat, 24 lat oraz 15 lat - przekazał podkom. Patryk Domarecki.

Zarzuty i areszt

Rzecznik otwockiej komendy poinformował też, że pełnoletni zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury. Mężczyznom przedstawiono zarzuty udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sąd zdecydował o ich trzymiesięcznym aresztowaniu.

- Zgodnie z Kodeksem karnym sprawcom tego typu przestępstwa grozi surowa kara. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 - podkreślił.

15-latek odpowie natomiast za swoje czyny przed sądem rodzinnym. Ten może zdecydować o zastosowaniu wobec niego środków wychowawczych lub poprawczych.

- Alkohol często staje się katalizatorem agresji. Pamiętajmy, że chwila utraty panowania nad sobą może doprowadzić do tragedii i nieodwracalnie zmienić życie zarówno ofiary, jak i sprawcy - zaznaczył funkcjonariusz.

