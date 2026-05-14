Maszyna stanęła w płomieniach. Dwie osoby w szpitalu po groźnym wypadku wiatrakowca

Wypadek wiatrakowca w Baranowie. Służby w akcji

O zdarzeniu poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Sygnał o wypadku wiatrakowca przy ulicy Okopowej w Baranowie otrzymali w czwartek po godzinie 12:00.

"Według zgłoszenia maszyna w wyniku zdarzenia zapaliła się. Przybyli na miejsce strażacy potwierdzili informacje ze zgłoszenia. Strażacy ugasili palące się szczątki maszyny oraz udzielili pomocy dwóm osobom poszkodowanym, które następnie przekazano ratownikom medycznym przybyłym na miejsce" - podano.

Jak przekazała grodziska straż pożarna, poszkodowani ostatecznie trafili do szpitala. W akcji ratunkowej uczestniczyło pięć strażackich zastępów.

