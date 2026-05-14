Maszyna stanęła w płomieniach. Dwie osoby w szpitalu po groźnym wypadku wiatrakowca

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-05-14 20:33

W czwartek, 14 maja w Baranowie doszło do wypadku z udziałem wiatrakowca. Na miejsce wezwano strażaków z Grodziska Mazowieckiego, którzy zastali płonącą maszynę. Dwie poszkodowane osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Wypadek wiatrakowca w Baranowie. Służby w akcji

O zdarzeniu poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Sygnał o wypadku wiatrakowca przy ulicy Okopowej w Baranowie otrzymali w czwartek po godzinie 12:00.

"Według zgłoszenia maszyna w wyniku zdarzenia zapaliła się. Przybyli na miejsce strażacy potwierdzili informacje ze zgłoszenia. Strażacy ugasili palące się szczątki maszyny oraz udzielili pomocy dwóm osobom poszkodowanym, które następnie przekazano ratownikom medycznym przybyłym na miejsce" - podano.

Jak przekazała grodziska straż pożarna, poszkodowani ostatecznie trafili do szpitala. W akcji ratunkowej uczestniczyło pięć strażackich zastępów.

Wypadek wiatrakowca w Baranowie (14.05.2026)
Galeria zdjęć 5
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Drogowskazy
Pali się! Straż pożarna okiem kobiety. DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ POŻARNA
MAZOWIECKIE
WYPADEK