Nie będzie strajku w warszawskiej SKM! Maszyniści wywalczyli podwyżki, padła konkretna kwota

Nie będzie strajku w warszawskiej SKM. Jest porozumienie i podwyżki dla maszynistów

Udało się uniknąć strajku w warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Po długich i trudnych negocjacjach zarząd spółki oraz związkowcy doszli do porozumienia w sprawie podwyżek dla pracowników. Maszyniści dostaną 800 zł brutto podwyżki z wyrównaniem od 1 kwietnia, a od września ich pensje wzrosną o kolejne 100 zł brutto.

Jeszcze do niedawna rozmowy pomiędzy władzami SKM a związkami zawodowymi kończyły się fiaskiem. Związkowcy ostrzegali, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, możliwy będzie nawet dwugodzinny strajk ostrzegawczy, który mógł sparaliżować komunikację kolejową w stolicy.

Związkowcy domagali się wyższych podwyżek

Maszyniści od początku domagali się wzrostu wynagrodzeń o 1,2 tys. złotych brutto. Zarząd spółki proponował jednak początkowo znacznie niższą kwotę — około połowy oczekiwań pracowników. Ostatecznie po kolejnych rozmowach udało się wypracować kompromis.

Porozumienie potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem RDC wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Sławomir Centkowski.

Pracownicy SKM argumentowali, że ich wynagrodzenia od dawna odbiegają od zarobków oferowanych maszynistom w innych spółkach kolejowych, takich jak Koleje Mazowieckie, WKD czy PKP Intercity. Zdaniem związkowców bez podwyżek spółka mogłaby mieć problem z utrzymaniem doświadczonych pracowników, którzy są dziś bardzo poszukiwani na rynku.

Strajku nie będzie, ale napięcie trwało do końca

Negocjacje trwały przez wiele tygodni i jeszcze przed 14 maja wydawało się, że strony nie dojdą do porozumienia. Ostatecznie udało się jednak uniknąć protestu, który mógł poważnie utrudnić życie tysiącom pasażerów korzystających codziennie z warszawskiej SKM.

