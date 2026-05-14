Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Senator, prawnik i współtwórca filmów Kieślowskiego miał 80 lat

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Miał 80 lat

Zmarł Krzysztof Piesiewicz — senator, adwokat i jeden z najwybitniejszych polskich scenarzystów filmowych. O śmierci 80-latka poinformowała w czwartek, 14 maja marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina - napisała w mediach społecznościowych Małgorzata Kidawa-Błońska.

Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci.— Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) May 14, 2026

Bronił działaczy „Solidarności” i uczestniczył w procesie zabójców ks. Popiełuszki

Krzysztof Piesiewicz urodził się 25 października 1945 roku w Warszawie. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a trzy lata później rozpoczął praktykę adwokacką.

W czasie stanu wojennego angażował się w obronę działaczy opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność”. Reprezentował m.in. działaczy Huty Warszawa, Ursusa czy Radia „Solidarność”. Był także oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki oraz obrońcą pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Przez wiele lat działał również w samorządzie adwokackim. Był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, wykładowcą i ekspertem ds. legislacyjnych. Współtworzył także organizacje zajmujące się prawami człowieka i pomocą więźniom.

Współtwórca „Dekalogu” i nominowany do Oscara scenarzysta

Obok prawa ogromną pasją Krzysztofa Piesiewicza było kino. Wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim stworzył scenariusze do 17 filmów, które przeszły do historii polskiej i światowej kinematografii.

Był współautorem takich produkcji jak „Bez końca”, „Dekalog”, „Podwójne życie Weroniki” czy słynnej trylogii „Trzy kolory”. Filmy zdobywały nagrody na najważniejszych festiwalach filmowych świata — w Cannes, Wenecji, Berlinie czy San Sebastián.

Za scenariusz filmu „Trzy kolory. Czerwony” Krzysztof Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Jego scenariusze tłumaczono na wiele języków, a po śmierci Kieślowskiego część z nich realizowali inni reżyserzy, m.in. Tom Tykwer.

Piesiewicz był także członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów oraz jury prestiżowego festiwalu filmowego w Cannes.

Senator kilku kadencji i polityk związany z AWS oraz PO

Na początku lat 90. Krzysztof Piesiewicz zaangażował się również w politykę. Zasiadał w Senacie w latach 1991–1993 oraz 1997–2011. W różnych okresach był związany m.in. z Porozumieniem Centrum, AWS i Platformą Obywatelską.

Pełnił funkcje w komisjach zajmujących się kulturą, prawami człowieka i praworządnością. Był także jednym z inicjatorów utworzenia Partii Centrum wspólnie ze Zbigniewem Religą.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz piąty zdobył mandat senatorski, uzyskując ponad 547 tysięcy głosów.

