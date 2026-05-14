Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Senator, prawnik i współtwórca filmów Kieślowskiego miał 80 lat

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-05-14 18:53

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz — senator, adwokat i jeden z najwybitniejszych polskich scenarzystów filmowych. O śmierci 80-latka poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Piesiewicz przez lata łączył działalność prawniczą, polityczną i artystyczną. Był współautorem kultowych filmów Krzysztofa Kieślowskiego, obrońcą działaczy „Solidarności” i senatorem kilku kadencji.

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Miał 80 lat

Zmarł Krzysztof Piesiewicz — senator, adwokat i jeden z najwybitniejszych polskich scenarzystów filmowych. O śmierci 80-latka poinformowała w czwartek, 14 maja marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina - napisała w mediach społecznościowych Małgorzata Kidawa-Błońska.

Bronił działaczy „Solidarności” i uczestniczył w procesie zabójców ks. Popiełuszki

Krzysztof Piesiewicz urodził się 25 października 1945 roku w Warszawie. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a trzy lata później rozpoczął praktykę adwokacką.

W czasie stanu wojennego angażował się w obronę działaczy opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność”. Reprezentował m.in. działaczy Huty Warszawa, Ursusa czy Radia „Solidarność”. Był także oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki oraz obrońcą pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Przez wiele lat działał również w samorządzie adwokackim. Był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, wykładowcą i ekspertem ds. legislacyjnych. Współtworzył także organizacje zajmujące się prawami człowieka i pomocą więźniom.

Współtwórca „Dekalogu” i nominowany do Oscara scenarzysta

Obok prawa ogromną pasją Krzysztofa Piesiewicza było kino. Wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim stworzył scenariusze do 17 filmów, które przeszły do historii polskiej i światowej kinematografii.

Był współautorem takich produkcji jak „Bez końca”, „Dekalog”, „Podwójne życie Weroniki” czy słynnej trylogii „Trzy kolory”. Filmy zdobywały nagrody na najważniejszych festiwalach filmowych świata — w Cannes, Wenecji, Berlinie czy San Sebastián.

Za scenariusz filmu „Trzy kolory. Czerwony” Krzysztof Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Jego scenariusze tłumaczono na wiele języków, a po śmierci Kieślowskiego część z nich realizowali inni reżyserzy, m.in. Tom Tykwer.

Piesiewicz był także członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów oraz jury prestiżowego festiwalu filmowego w Cannes.

Senator kilku kadencji i polityk związany z AWS oraz PO

Na początku lat 90. Krzysztof Piesiewicz zaangażował się również w politykę. Zasiadał w Senacie w latach 1991–1993 oraz 1997–2011. W różnych okresach był związany m.in. z Porozumieniem Centrum, AWS i Platformą Obywatelską.

Pełnił funkcje w komisjach zajmujących się kulturą, prawami człowieka i praworządnością. Był także jednym z inicjatorów utworzenia Partii Centrum wspólnie ze Zbigniewem Religą.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz piąty zdobył mandat senatorski, uzyskując ponad 547 tysięcy głosów.

Przeczytaj także:
Dyrektor Muzeum w Wilanowie odwołany. "Myślę, że liczył się z konsekwencjami"
Nie żyje Krzysztof Piesiewicz
Galeria zdjęć 27
MILLER: JAKĄ KOBIETĄ JEST JOLANTA KWAŚNIEWSKA?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki