Te zmysłowe zdjęcia Igi Świątek przyspieszają bicie serca. Zupełnie inna kobieta!

Fani z przyjemnością patrzą na Igę Świątek

Iga Świątek kiepsko zaczęła tegoroczny sezon. Jej forma daleka było od optymalnej, a najdobitniej to podkreśliła chyba porażka z Magdą Linette w polskich derbach podczas turnieju WTA w Miami. W końcu nasza najlepsza tenisistka zdecydowała się na radykalny krok, czyli zmianę głównego trenera. Iga Świątek zwolniła Belga Wima Fissette'a, a w jego miejsce przyszedł doświadczony Hiszpan - Francisco Roig, który w przeszłości pracował z samym Rafaelem Nadalem. Wygląda na to, że efekty jego pracy już przyszły. Polka w świetnym stylu awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie, a kibice znów z przyjemnością patrzą na to, co Iga Świątek wyczynia na korcie. Fani chętnie też oglądają Raszyniankę poza kortem. Warto podkreślić, że bez rakiety u boku i poza placem gry nasza tenisistka to zupełnie inna kobieta. Świadczą o tym zmysłowe zdjęcia Igi Świątek, które prezentujemy w galerii.

Galeria: Iga Świątek na zmysłowych zdjęciach

38

Iga Świątek czaruje stylizacjami

Ci, którzy znają Igę Świątek wyłącznie z kortów, mogą być zaskoczeni, patrząc na te fotografie. Jednak ci, którzy śledzą pozatenisowe życie Raszynianki, dobrze wiedzą, że poza placem gry Iga potrafi czarować swoimi stylizacjami. Tak było choćby podczas imprezy przed turniejem WTA w Dosze czy na uroczystej świątecznej kolacji przed turniejem World Tennis Continental Cup w Shenzhen, gdzie nasza tenisistka zdecydowała się na czarną kreację z prześwitami. Z kolei przed Turniejem WTA Finals Iga Świątek postawiła na luźny strój eksponujący zgrabne nogi. Trzeba dodać, że Raszynianka swoim ubiorem nigdy nie przekracza granic dobrego smaku. Nawet wtedy, gdy pokazuje zdjęcia z wakacji.