Wstydliwa historia z Przemysławem Czarnkiem. Zbigniew Boniek miał używanie!

2026-03-09 13:45

Przemysław Czarnek w sobotę, 7 marca, podczas konwencji PiS oficjalnie został kandydatem PiS na premiera. Wybór Jarosława Kaczyńskiego raczej nie ucieszy Zbigniewa Bońka. Swego czasu "Zibi" Czarnkowi mocno dokuczał. Jedna historia jest szczególnie wstydliwa. Oj, miał Boniek używanie.

  • Przemysław Czarnek został oficjalnym kandydatem PiS na premiera na konwencji partii 7 marca.
  • Zbigniew Boniek kiedyś zaczepiał Przemysław Czarnnka, nawiązując do plebiscytu "Dzban Roku 2023", w którym Czarnek zwyciężył.
  • Boniek wcześniej dokuczał Czarnkowi, gdy ten chwalił się raportem z "8 lat sukcesów" w edukacji.

Przemysław Czarnek i wstydliwa historia. Zbigniew Boniek czuł się "ojcem sukcesu"

Przemysław Czarnek ma zostać premierem w 2027 roku, oczywiście tylko w przypadku sytuacji, w której rząd tworzyć będzie PiS. Na razie były minister edukacji lansuje się jako kandydat na szefa rządu (wybrał go sam Jarosław Kaczyński), a jego przeciwnicy wyszukują różnych niechlubnych epizodów z przeszłości Przemysława Czarnka. Jedna historia z kandydatem PiS na premiera wydaje się być szczególnie wstydliwa. Co ciekawe, związana jest ona ze... Zbigniewem Bońkiem, który na ogół od polityki stroni. W tym wypadku jednak jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki postanowił się zaktywizować w mediach społecznościowych. Zaczęło się od tego, że Przemysław Czarnek wygrał raczej niezbyt chlubny plebiscyt "Dzban Roku 2023", który organizowali Michał Marszał i Make Life Harder. Zbigniew Boniek kąśliwie to skomentował. 

Przemysław Czarnek na premiera, ale to miny Beaty Szydło i byłego ministra sportu są hitem konwencji PiS! Są zdjęcia

Gratuluję serdecznie, czuję się trochę ojcem sukcesu

- napisał na portalu X były prezes PZPN. Oj, miał Zbigniew Boniek używanie!

Przemysław Czarnek się pochwalił, Zbigniew Boniek mu dokuczył

Między panami iskrzyło już wcześniej, a były piłkarz z ironią odniósł się do tego, że Przemysław Czarnek przesłał być szefem MEN pod koniec 2023 roku. Obecny kandydat PiS na premiera przedstawił wówczas raport z "8 lat sukcesów i osiągnięć rządów PiS w edukacji i nauce". 

Zbigniew Boniek kończy 70 lat! Pamiętacie jego największe wyczyny?

Na 54 stronach prezentujemy wszystkie działania, dzięki którym szkoły i uczelnie wyrwane zostały z marazmu i nędzy, w jakiej ugrzęzły za czasów naszych poprzedników z PO i PSL, specjalistów od pedagogiki wstydu. 54 strony to sporo, ale... trochę sie tego nazbierało

- stwierdził Przemysław Czarnek i dodał odnośnik do raportu. Zbigniew Boniek wykorzystał ten wpis do dokuczenia politykowi.

Gratuluję i jaka to wielka strata, że od poniedziałku usiądzie pan na ławce rezerwowych. Co za błąd

- skwitował "Zibi". 

