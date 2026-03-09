Wstydliwa historia z Przemysławem Czarnkiem. Zbigniew Boniek miał używanie!

Przemysław Czarnek został oficjalnym kandydatem PiS na premiera na konwencji partii 7 marca.

Zbigniew Boniek kiedyś zaczepiał Przemysław Czarnnka, nawiązując do plebiscytu "Dzban Roku 2023", w którym Czarnek zwyciężył.

Boniek wcześniej dokuczał Czarnkowi, gdy ten chwalił się raportem z "8 lat sukcesów" w edukacji.

Przemysław Czarnek ma zostać premierem w 2027 roku, oczywiście tylko w przypadku sytuacji, w której rząd tworzyć będzie PiS. Na razie były minister edukacji lansuje się jako kandydat na szefa rządu (wybrał go sam Jarosław Kaczyński), a jego przeciwnicy wyszukują różnych niechlubnych epizodów z przeszłości Przemysława Czarnka. Jedna historia z kandydatem PiS na premiera wydaje się być szczególnie wstydliwa. Co ciekawe, związana jest ona ze... Zbigniewem Bońkiem, który na ogół od polityki stroni. W tym wypadku jednak jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki postanowił się zaktywizować w mediach społecznościowych. Zaczęło się od tego, że Przemysław Czarnek wygrał raczej niezbyt chlubny plebiscyt "Dzban Roku 2023", który organizowali Michał Marszał i Make Life Harder. Zbigniew Boniek kąśliwie to skomentował.

Gratuluję serdecznie, czuję się trochę ojcem sukcesu

- napisał na portalu X były prezes PZPN. Oj, miał Zbigniew Boniek używanie!

Przemysław Czarnek się pochwalił, Zbigniew Boniek mu dokuczył

Między panami iskrzyło już wcześniej, a były piłkarz z ironią odniósł się do tego, że Przemysław Czarnek przesłał być szefem MEN pod koniec 2023 roku. Obecny kandydat PiS na premiera przedstawił wówczas raport z "8 lat sukcesów i osiągnięć rządów PiS w edukacji i nauce".

Na 54 stronach prezentujemy wszystkie działania, dzięki którym szkoły i uczelnie wyrwane zostały z marazmu i nędzy, w jakiej ugrzęzły za czasów naszych poprzedników z PO i PSL, specjalistów od pedagogiki wstydu. 54 strony to sporo, ale... trochę sie tego nazbierało

- stwierdził Przemysław Czarnek i dodał odnośnik do raportu. Zbigniew Boniek wykorzystał ten wpis do dokuczenia politykowi.

Gratuluję i jaka to wielka strata, że od poniedziałku usiądzie pan na ławce rezerwowych. Co za błąd

- skwitował "Zibi".

