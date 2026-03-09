Grzegorz Krychowiak wybrał się tam w niedzielny wieczór. Elegancko wystylizowany zasiadł w sektorach VIP [GALERIA]

Grzegorz Krychowiak spędził niedzielny wieczór na stadionie Legii

Były reprezentant Polski oglądał z sektora VIP mecz Legia - Cracovia

Elegancko wystrojony i wystylizowany spędzał czas pośród prestiżowych gości

Grzegorz Krychowiak na meczu Legia - Cracovia. Zobacz zdjęcia

Spotkanie Legii Warszawa z Cracovią w 24. kolejce Ekstraklasy przyciągnęło uwagę nie tylko kibiców obu drużyn. Na trybunach stadionu przy ul. Łazienkowskiej pojawił się również Grzegorz Krychowiak. Były reprezentant Polski został szybko zauważony przez fanów oraz fotoreporterów, którzy uchwycili jego obecność na zdjęciach.

Krychowiak oglądał mecz elegancko ubrany, siedząc w loży VIP. Jego obecność wzbudziła spore zainteresowanie wśród kibiców, którzy nie spodziewali się zobaczyć jednego z najbardziej utytułowanych polskich pomocników ostatnich lat na trybunach warszawskiego stadionu.

Na boisku gospodarze mogli być zadowoleni z wyniku. Legia Warszawa pokonała Cracovię 1:0 w ostatnim niedzielnym meczu 24. kolejki Ekstraklasy. Zwycięstwo było dla drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna bardzo ważne, bo po raz pierwszy od jesieni opuściła strefę spadkową.

Legia Warszawa pokonała skromnie Cracovię

Jedyną bramkę w meczu zdobył Mileta Rajović. Duński napastnik pojawił się na murawie po kontuzji Antonio Colaka i w 31. minucie wykorzystał niezdecydowanie obrońców Cracovii, trafiając z bliska do siatki. Dla Rajovicia było to pierwsze trafienie w meczu o stawkę od połowy grudnia.

W pierwszej połowie Legia stworzyła jeszcze kilka groźnych sytuacji. Z dystansu próbował Wahan Biczachczjan, a później bramkarza Cracovii Sebastiana Madejskiego sprawdził także Juergen Elitim. Golkiper „Pasów” kilkukrotnie ratował jednak swój zespół przed stratą kolejnych bramek.

Po przerwie tempo meczu wyraźnie spadło. Cracovia próbowała odrobić straty, ale brakowało jej klarownych sytuacji pod bramką Legii. Najgroźniejszy strzał oddał Kahveh Zahiroleslam, lecz bramkarz gospodarzy nie miał większych problemów z interwencją. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie. Legia zdobyła trzy punkty i z dorobkiem 28 awansowała na 15. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Cracovia z 33 punktami pozostaje na siódmej pozycji.