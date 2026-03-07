Przemysław Czarnek na premiera, ale to miny Beaty Szydło i byłego ministra sportu są hitem konwencji PiS! Są zdjęcia

Podczas konwencji PiS, która odbyła się 7 marca, Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem partii na premiera został Przemysław Czarnek.

Na konwencji obecni byli m.in. Beata Szydło, Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński, a ich reakcje i miny stały się szeroko komentowane.

Przemysław Czarnek w swoim przemówieniu wspomniał o doświadczeniu Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, podkreślając ich rolę w partii.

Beata Szydło skomentowała wystąpienie Przemysława Czarnka na platformie X, podkreślając istotność poruszonego przez niego wątku cen energii i systemu ETS.

Konwencja PiS. Przemysław Czarnek kandydatem na premiera

Konwencja PiS była politycznym wydarzeniem weekendu. Tym razem polityka przyćmiła nawet wydarzenia sportowe. W końcu nie co tydzień największa partia opozycyjna ogłasza swojego kandydata na premiera. Jarosław Kaczyński do samego końca swój wybór trzymał w tajemnicy, choć w ostatnich dniach na korytarzach sejmowych coraz częściej plotkowało się o tym, że to właśnie Przemysław Czarnek zostanie kandydatem na szefa rządu. I tak też się stało. Mimo że wybór ten zapewne wielu politykom PiS podoba się średnio, to na konwencji widać było jedność u partyjnych działaczy. A wśród nich znalazły się największe gwiazdy czasów, w których partia Jarosława Kaczyńskiego tworzyła rząd, m.in. Beata Szydło, Mateusz Morawiecki czy Piotr Gliński. Przemysław Czarnek wspomniał nawet o weteranach w swoim przemówieniu.

Ciąg dalszy zadymy wokół Beaty Szydło i Kacpra Tomasiaka. Bezlitosne reakcje i głos rozsądku

W tym pociągu szybkich prędkości, który będzie jechał po zwycięstwo dla Polski, na pierwszych miejscach muszą siedzieć ludzie niezwykle doświadczeni, w różnych okolicznościach, z ogromną wiedzą. Ludzie, którzy pokazali, że można, że trzeba, że da się. Nawet w trudnych warunkach

- mówił kandydat PiS na premiera, wymieniając Mateusza Morawieckiego i Beatę Szydło.

Beata Szydło i Piotr Gliński na konwencji PiS. Ich miny są hitem

Nie jest jednak tajemnicą, że Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek należą do konkurencyjnych frakcji w PiS ("Harcerzy" i "Maślarzy"). Jednym z najważniejszych ludzi w teamie byłego premiera jest Piotr Gliński, były wicepremier i minister kultury i sportu. Beata Szydło z kolei przez lata była w kiepskich relacjach z Morawieckim, ale ostatnio w partii się do siebie zbliżyli. Warto dodać, że całą trójkę łączy zamiłowanie do sportu - Beata Szydło w młodości grała w piłkę nożną i ręczną, Mateusz Morawiecki - w ping-ponga, a Piotr Gliński przez jakieś czas był ministrem sportu. Ludzie, którzy byli na konwencji PiS zwrócili uwagę na miny, które prezentowali Szydło i Gliński. Można je różnie interpretować, ale na pewno stały się hitem wydarzenia (można je zobaczyć w naszej galerii). Cokolwiek prywatnie myśli trójka wspomnianych polityków, oficjalnie cały PiS jest jedną drużyną.

Rewelacyjne wystąpienie Przemysława Czarnka, naszego kandydata na premiera. Wiele ważnych wątków, ale szczególnie istotny - co pokazała też reakcja sali - był ten dotyczący cen energii i ETS. ETS zabija gospodarkę Polski i gospodarkę całej Unii Europejskiej. Czas skończyć z tym skrajnie szkodliwym mechanizmem!

- napisała na platformie X Beata Szydło.

Galeria: Beata Szydło, Piotr Gliński i inni na konwencji PiS

30